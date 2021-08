Van Dijk prodloužil smlouvu s Liverpoolem: Mám být nač hrdý

„Je to úžasné. Mám být na co hrdý. Veškerá práce, kterou jsme tu odvedli, bude pokračovat dál a už se těším na to, co mi přinese další budoucnost s Liverpoolem,“ uvedl Van Dijk.

Reprezentační bek přestoupil do týmu „Reds“ v roce 2018 ze Southamptonu za 75 milionů liber a stal se okamžitě klíčovým hráčem základní sestavy. O rok později získal v anglické lize ocenění pro Hráče roku, vyhrál s týmem trenéra Jürgena Kloppa Ligu mistrů a v další sezoně se dočkal mistrovského titulu v Premier League.

Během minulého ročníku ale stihl odehrát jen pět zápasů, než si v duelu s Evertonem přetrhl po souboji s brankářem Jordanem Pickfordem přední zkřížený vaz. Kvůli operaci a rehabilitaci vynechal Van Dijk takřka celou sezonu a musel oželet i mistrovství Evropy, kde měl vést nizozemskou reprezentaci jako kapitán.

„Všechno jde ale dobrým směrem. Minulá sezona byla bohužel obdobím, na které je třeba zapomenout, ale i z téhle životní etapy se snažím poučit a pokračovat dál,“ doplnil Van Dijk.

Za tým už odehrál v minulých týdnech několik přípravných duelů a měl by zasáhnout i do sobotního úvodního utkání sezony s Norwichem. „Cítím se už být připravený, takže uvidíme, jak se trenér rozhodne,“ dodal zkušený obránce.

Nové smlouvy s Liverpoolem podepsali během léta také defenzivní hráči Trent Alexander-Arnold s Fabinhem nebo brankář Alisson.