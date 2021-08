Platy v Premier League: Ronaldo skočil na špici, v TOP 10 jediný gólman

Kdo jsou nejlépe placení hráči Premier League? • FOTO: koláž iSport.cz Léto plné hvězdných přestupů zamíchalo situací v Premier League. Včetně tabulky největších ligových boháčů. Do čela se okamžitě dostala superstar Cristiano Ronaldo, navrátilec do Manchesteru United, i další hvězdné posily okamžitě skočily do top desítky. Projděte si s námi nejlépe placené hráče anglické ligy.

11. Mohamed Salah (Liverpool) Plat: 220 tisíc liber týdně Od chvíle, co v létě 2017 přišel na Anfield Road, je hlavní hvězdou Liverpoolu. Hned ve své první sezoně nastřílel 32 ligových branek a přepsal rekord ligy - nikdo jiný se od zavedení 38kolového programu netrefil za jediný ročník víckrát. Druhou Zlatou kopačku přidal v sezoně 2018/19, kdy s Liverpoolem vyhrál Ligu mistrů. A rok poté přidal i vysněný titul.

10. Anthony Martial (Manchester United) Plat: 250 tisíc liber týdně V Monaku vyrostl v ostře sledovaný supertalent. Manchester United ho kupoval v 19 letech hlavně jako posilu na hrot, francouzský rychlík ale umí zahrát i na křídle. Nejlepší rok zažil v sezoně 2019/20, kdy v Premier League nastřílel 17 branek. Letos je Martial zatím esem z lavičky, ve dvou ze tří ligových kol naskočil do hry až po 70. minutě.

9. Paul Pogba (Manchester United) Plat: 290 tisíc liber týdně Někdejší nejdražší fotbalista světa. I kvůli jeho cenovce jsou na něj v Anglii často kladeny vyšší nároky než na ostatní - televizní expert a bývalý hráč Liverpoolu Graeme Souness ho ve studiu solí každý týden. Navzdory kritice, že v dresu francouzské reprezentace hraje lépe než v trikotu "rudých ďáblů" je Pogba už neodmyslitelnou součástí záložní řady United. V nové sezoně stihl za tři kola už pět asistencí - hned čtyřmi z nich se blýskl při vysoké výhře 5:1 nad Leedsem.

8. Harry Kane (Tottenham) Plat: 300 tisíc liber týdně Kapitánovi anglické reprezentace musela po mistrovství Evropy, které skončilo prohrou ve finále, v hlavě znít slavná písnička od The Clash. Should I stay, or should I go... Tottenham nakonec svou hlavní hvězdu do Manchesteru City nepustil, navzdory tomu, že šampion měl nabízet kolem 150 milionů liber. Trucující hvězda už je zpět v sestavě a pokusí se ambicióznímu klubu konečně dopomoci k trofeji. Osobně bude vyhlížet čtvrtou Zlatou kopačku pro nejlepšího střelce ligy.

7.Raheem Sterling (Manchester City) Plat: 300 tisíc liber týdně Jamajský rodák, který před šesti lety vyměnil Liverpool za bohaté City, je často pod palbou kritiky za to, že i při lehčích soubojích jde snadno k zemi. To by ale nemělo zastínit fakt, že v klubu i anglické reprezentaci patří k největším ofenzivním hrozbám, v sezoně 2019/20 stihl i z křídla 20 ligových gólů. Na stříbrném EURO byl zvolen do týmu turnaje.

6. Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) Plat: 350 tisíc liber týdně Na Emirates byste těžko hledali větší hvězdu, přesnějšího kanonýra. Kapitán Arsenalu umí i v uvadajícím klubu podat kvalitní výkony, nový ročník ale stejně jako celý klub začal prachmizerně. Stejně jako loni v létě se začíná mluvit o jeho odchodu, spekulovalo se o tom, že v Juventusu nahradí Ronalda.

5. David De Gea (Manchester United) Plat: 375 tisíc liber týdně Jediný brankář ve výčtu největších boháčů Premier League. S Manchesterem United vyhrál kromě Ligy mistrů vše, co se dá, spoluhráči ho hned třikrát vyhlásili hráčem sezony, fanoušci dokonce čtyřikrát. V minulé sezoně přišel o neotřesitelnou pozici, do branky se tlačil Angličan Dean Henderson. Nový ročník ale De Gea zase začal mezi třemi tyčemi, naposledy proti Wolves zapsal i první čisté konto.

4. Jack Grealish (Manchester City) Plat: 380 tisíc liber týdně (včetně bonusů) Rebel s talentem od Boha byl dlouho hlavní tváří Aston Villy. Když ale v birminghamském klubu přistála stomilionová nabídka od šampionů z Manchesteru City, nešlo odolat. Grealish se stal nejdražším anglickým fotbalistou všech dob, na Etihad Stadium okamžitě zapadl do základní sestavy, při kanonádě 5:0 proti Norwichi si připsal i první gól.

3. Kevin de Bruyne (Manchester City) Plat: 385 tisíc liber týdně Až do letošního divokého léta plného drahých přestupů byl největším boháčem Premier League on. Na začátku jeho kariéry v Anglii by to řekl málokdo, v Chelsea byl jen jedním z mnoha. Štace ve Wolfsburgu ho ale nakopla mezi hvězdy, od příchodu do City je De Bruyne naprosto klíčovým mužem. V posledních dvou sezonách ho anglická Asociace profesionálních fotbalistů ocenila coby nejlepšího hráče roku.

2. Romelu Lukaku (Chelsea) Plat: 450 tisíc týdně (včetně bonusů) Gólostroj, co nejde odstavit od míče. Superhvězda, která ukončila čekání Interu na titul. A taky hráč s ohromnou motivací. Romelu Lukaku se po dlouhých letech vrací do Chelsea, tentokrát ne v roli nadějného mladíka, ale hvězdy číslo jedna, na které bude stát útok. Proti Arsenalu už dal první gól na staronové štaci, brzy přijde mnoho dalších.