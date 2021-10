Proměna Newcastlu. Ferdinand nabádá: Vybudujte anglické jádro

Možná nejsledovanějším mužstvem bude během zimního přestupního okna Newcastle. Celek ze St. James Parku převzal arabský investiční fond, který nejen že chce urychleně opustit předposlední místo Premier League, ale do deseti let hodlá vybojovat titul. „Máme ambice jako Manchester City nebo PSG,“ potvrdila nová (spolu)šéfka Amanda Staveleyová.

S velkými plány ale přichází logicky i nutnost odměny a posílení kádru. První možnost budou mít „straky“ už v zimě. A bohatí majitelé nehodlají škudlit.

Podle bývalého obránce Manchesteru United či West Hamu Ria Ferdinanda by se Newcastle měl při hledání posil zaměřit na mladé anglické hvězdy, které se blýskly i na uplynulém EURO. Ve svém pořadu Vibe with Five na YouTube jmenoval například Raheema Sterlinga, Jesseho Lingarda či spoluhráče Tomáše Součka, Vladimíra Coufala a Alexe Krále z West Hamu Declana Rice. „Zkusil bych to udělat. Pár takových šílených podpisů. Bylo by to obrovské, ale myslím, že je možné ty hráče získat. Určitě bych se na ně minimálně poptal. Jejich získání je totiž nemožné dokud se na ně nezkusíte alespoň zeptat,“ konstatoval Ferdinand.

Konkrétně v případě Lingarda se může jednat o reálný cíl. Pokud neprodlouží smlouvu s „rudými ďábly“, která mu po sezoně skončí, je klub odhodlaný reprezentanta Albionu ještě v zimě prodat, a to za částku pohybující se kolem 15 milionů liber (cca 449 milionů korun). Nová smlouva, která by Lingardovi zajistila podle deníku The Sun kolem 135 tisíc liber týdně (cca 4 miliony korun), zatím podepsána nebyla. Osmadvacetiletý ofenzivní fotbalista totiž žádá jistotu, že bude dostávat v prvním týmu prostor.

Cíle Newcastlu na přestupním trhu sahají ale ještě dál. Spekuluje se dokonce o Kylianovi Mbappém či Erlingu Haalandovi. „Mbappé je jen sen. Ale jsou tu hráči z periferie City, Chelsea či United, na ty bych se být novým vedením zaměřil. K tomu bych hledal nové talenty z celého světa. Zbláznil bych se ale hlavně do anglických. Ti nejlepší? Max Aarons, jednadvacetiletý pravý obránce Norwiche. A také Conor Gallager, stejně starý střední záložník Crystal Palace. Newcastle je anglický klub, rád bych v něm viděl jádro mladých Angličanů,“ dodal Ferdinand.