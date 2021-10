Newcastle se dočkal? Klub kupují Saúdové, pirátství je prý vyřešeno

Newcastle mezi giganty? Už před rokem se zdálo, že „straky“ vyletí mezi nejbohatší celky Premier League. Neoblíbený vlastník Mike Ashley měl oficiálně předat klub do rukou Mohameda bin Salmana a jeho investorské skupiny. Nakonec k tomu nedošlo. Až nyní byly - zdá se - vyřešeny veškeré formality a United změní majitele. Má se jím stát saúdskoarabský veřejný investiční fond (PIF), jež má převzít 80% podíl v klubu. Hnutí Amnesty International však dál vyzývá Premier Leaague, aby proces zastavila.

Saúdskoarabské konsorcium chtělo klub převzít již dříve, nicméně do cesty vstoupil problém. Nedokázalo totiž prokázat, že není propojeno se státní mocí, v čele s korunním princem Mohammedem bin Salmanem. Ta totiž měla stát za pirátským vysíláním Premier League v zemi. Spor s vysílatelem beIN Sports měl být ale nyní urovnán a Newcastle by tedy měl po 14 letech, tak dlouho vlastní klub Mike Ashley, změnit majitele.

„Problémy s pirátstvím byly vyřešeny,“ řekl zdroj serveru Sportsmail. „Klíčové bylo také to, že Premier League nechtěla, aby existovalo nějaké její spojení se saúdským státem,“ doplnil serverem nejmenovaný zdroj.

Britská média spekulují o tom, že dohoda o změně vlastnictví má být oficiálně zveřejněna ještě ve čtvrtek. Mluví se o částce 300 milionů eur (asi 7,6 miliardy korun). To by odstartovalo jakousi novou epochu Newcastlu, který by se rázem zařadil mezi nejbohatší kluby v Premier League.

Ta představa těší fanoušky klubu, kteří se nemohou dočkat konce neoblíbeného Ashleyho. Hnutí Amnesty International však vyzvalo Premier League, aby změnilo prověřování majitelů a zaměřilo se také na řešení problémů lidských práv.