Paradox. Muž, který Čechovi prokopl lebku, dostal do Anglie Coufala i Krále

Na fotografii, kde stojí vedle Karola Kisela před vchodem do tréninkového areálu West Hamu United, by ho dnes poznal málokdo. Bílé vlasy, sestřižené do seriózního účesu, jak se na fotbalového impresária sluší a patří. Ten elegantní pán je Stephen Hunt, bývalý irský reprezentant, který coby hráč nosil černé háro až na ramena. A vážným způsobem poznamenal báječnou kariéru Petra Čech.

Od toho momentu uplynulo už patnáct let, přesto jej máme stále v živé paměti. V utkání Premier League mezi Readingem a Chelsea domácí záložník Hunt zasáhl kolenem gólmana hostí do hlavy tak nešťastně, že šlo o život. Čech musel okamžitě na operaci, a když se konečně vrátil na trávník, už nikdy na něj nevyrazil bez ochranné helmy.

„Byla to nešťastná náhoda. Byl jsem z toho zničený, a když se teď ohlédnu zpět, udělal bych to úplně jinak,“ vykládal později Hunt. „Ale stalo se. Potkali jsme se později a on se choval jako gentleman, čehož si vážím, jsem za to vděčný a děkuji mu.“

Nyní se Hunt živí jako hráčský agent, jehož konexe pomohly do Premier League českým reprezentantům Vladimíru Coufalovi a Alexi Královi. Oba zastupují Karol Kisel s Martinem Latkou z agentury K2K, kteří s Huntem úzce spolupracují.

„Se Stevem se pracuje skvěle. Je to super kluk v našem věku, rozumíme si profesně i lidsky. Navštěvujeme se v Anglii i v Praze a děláme spolu už delší dobu,“ říká Kisel.

A co fatální kolize s Čechem? Na tu řeč někdy přišla?

„Ani moc ne. Pro náš vztah to není vůbec důležité a je to minulost ze hřiště,“ tvrdí Kisel.