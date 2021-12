Gerrardova Villa. Nový kouč zakázal párky a nelíbí se mu 34% držení míče

Vladimír Coufal naskočil do zápasu na Manchesteru City v 61. minutě • Reuters

Jeden z klíčových momentů: Ilkay Gündogan doráží míč do prázdné branky a posílá City do vedení • Reuters

Pět proher v řadě, přebudovaný tým těsně nad pásmem sestupu a nulové sebevědomí. V takovém stavu převzal Steven Gerrard Aston Villu a okamžitě ji postavil na nohy. Dvě utkání, dvě výhry a klubu z Birminghamu se hned lépe dýchá. „Je to skvělý start, ale je před námi spousta práce a naše zlepšení musíme potvrdit i proti City,“ zůstává liverpoolská legenda pokorná před dnešním soubojem s úřadujícími šampiony.

Letošní léto bylo ve Villa Parku pořádně rušné. Z klubu za rekordní částku převyšující 117 milionů eur odešel do Manchesteru City kapitán Jack Grealish. The Clarets místo něj přivedli šikovné křídelníky Emiliana Buendíu s Leonem Baileym. Navíc útok posílil prověřený kanonýr Danny Ings. Jenže po výhře na Old Trafford koncem září přišla série pěti porážek a trenér Dean Smith se po třech letech stěhoval o dům dál.

„Z našich jednání bylo zřejmé, že sdílíme stejné fotbalové ideály, ambice a hodnoty,“ uvedl šéf Aston Villy, Christian Purslow, při představení Stevena Gerrarda, jakožto nového kouče Lions.

Legendární záložník Liverpoolu převzal tým v půlce reprezentační přestávky a na úvodní vítězství před vlastními fanoušky proti houževnatému Brightonu (2:0) navázala Aston Villa výhrou na Crystal Palace (2:1). Gerrard se tak stal teprve druhým trenérem v historii klubu, jenž začal angažmá dvěma výhrami v Premier League.

„Je to ohromná vzpruha, že jsme dokázali vyhrát dva zápasy po sobě. Navíc po sérii proher. Trenér po svém příchodu s každým z nás individuálně mluvil. Ptal se nás, jak si myslíme, že bychom měli hrát, co bychom mohli ve hře zlepšit. Ohromně nám zvedl sebevědomí. Jeho prioritou je, abychom tvořili tým, drželi při sobě a neustále se zlepšovali, což se nám zatím daří a moc si to užíváme,“ je spokojený hráč zápasu s Crystal Palace, středopolař Marvelous Nakamba.

Co jednačtyřicetiletý Angličan v Birminghamu konkrétně změnil?

Například v kantýně zakázal párky a omáčky a přísně se zaměřil na stravování hráčů. Svěřencům dokázal vysvětlit, v čem dělají chyby a jak je mají odstranit, čímž se zvedla jejich sebedůvěra. Gerrardovi navíc pomáhá drajv bývalého spoluhráče z anglické reprezentace Ashleyho Younga, který svým přístupem nadchl spoluhráče a v šestatřiceti letech je vůdčí personou na hřišti i v kabině.

„V mém týmu hrají ti, kdo mě nadchnou, jsou na sebe přísní a pravidelně ze sebe dostanou to nejlepší,“ dokázal Gerrard vtlouct do svých svěřenců.

Češi v zahraničí: Vaclík chytil penaltu, Souček pod palbou kritiky!

K absolutní spokojenosti má však stále daleko. „Naše organizace hry byla velice dobrá, ale musíme se zásadně zlepšit v držení míče, jinak nemůžeme být dlouhodobě úspěšní. Osobně věřím, že se v tomto ohledu časem zlepšíme,“ je si Gerrard vědom, že držení míče pouhých 34% bylo ve dvou vítězných duelech jednou ze slabin aktuálně třináctého celku Premier League.

V této herní statistice naopak vyniká dnešní vyzyvatel Aston Villy. Manchesteru City v tomto ohledu s 64% držení míče vévodí celé soutěži. Do Villa Parku by měl navíc přijet Jack Grealish, jenž se vrací po zranění. Před Stevem Gerrardem tedy stojí velká výzva.

„Jsem přesvědčený, že jednou bude sakra dobrý kouč,“ prohlásil v září Vladimír Šmicer o svém spoluhráči z Liverpoolu. Ten má dnes v souboji s Pepem Guardiolou velkou příležitost ukázat, že už jím je.