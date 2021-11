Živo kolem sedícího Ronalda. Hádka expertů, hvězda odešla bez pozdravu

Cristiano Ronaldo na lavičce? To vážně není role, na kterou by byl zvyklý. Ale v neděli se s ní musel sžít, Manchester United šel do zápasu na Chelsea bez něj. Překvapivý tah kouči Michaelu Carrickovi vyšel, „rudí ďáblové“ uhráli na půdě ligového lídra remízu 1:1. Ronaldo naskočil jen na necelou půlhodinu, do hry se moc nedostal. Britská média teď upozorňují, že hned po závěrečném hvizdu zmizel v kabině a nad jeho rolí se zhádali i experti televize Sky Sports.

Jen jednou po návratu na Old Trafford zatím Ronaldo nebyl v zahajovací jedenáctce United. Zkraje října chyběl v sestavě pro duel s Evertonem, jinak odehrál skoro všechno, co se dalo. Už tehdy se řešilo, že se na konci utkání nechoval zrovna adekvátně. „Jen zvyšuje tlak na trenéra,“ říkal Gary Neville.

Situace se od té doby změnila. Ole Gunnar Solskjaer byl odvolán, mužstvo vede povýšený asistent Michael Carrick. A vše směřuje k jmenování zkušeného Němce Ralpha Rangnicka, který by měl (minimálně) dojet sezonu.

Ronaldova reakce ovšem byla v neděli podobná jako před téměř dvěma měsíci. Na trávníku nahradil Jadona Sancha, příliš vidět ale nebyl, do statistik se zapsal jen žlutou kartou v nastavení po hádce s rozhodčím.

Frustrovaným dojmem působil i na konci zápasu, kdy okamžitě zamířil do tunelu k šatnám. Nepodal si ruku s hráči Chelsea, ignoroval fanoušky United. Zkrátka jako by roli střídajícího hráče nenesl úplně ideálně…

„Udělali jsme několik úprav proti minulému týdnu, abychom naši hru trochu pozměnili. Cristiano je naše výrazné jméno, ale je to o herním plánu, nápadech. S Cristianem jsem to probral, dobře jsme si popovídali a rozhodli se, že dnes nastoupíme takto,“ líčil pak své rozhodnutí Michael Carrick.

Nutno říct, že záměr mu celkem vyšel. Do útoku nasadil Marcuse Rashforda s Jadonem Sanchem, druhý jmenovaný vstřelil jediný gól svého týmu. A United po nedávných jasných porážkách s Liverpoolem (0:5) a City (0:2) sehráli s dalším velkým ligovým jménem mnohem vyrovnanější partii.

Fanoušci i experti přesto byli nezařazením Ronalda do sestavy zaskočení.

„Je to pro mě překvapení. Ronaldo je jedním z nejlepších hráčů mužstva, do United se vrátil proto, aby podobné zápasy hrál. Je to velký hráč pro velké příležitosti. Proti Chelsea nemá skvělá čísla, ale stejně mě toto rozhodnutí překvapilo,“ podotkl bývalý kapitán Manchesteru Roy Keane.

Ten se v pozápasovém studiu televize Sky Sports pustil do vzrušené debaty s Jamiem Carragherem, jejich přestřelka se stala hitem sociálních sítí. Někdejší dlouholetý obránce Liverpoolu totiž měl na věc odlišný pohled než Keane.

„Ronaldo už není takovým hráčem, jakým býval, i když pořád dává góly. Ale neměl by být tak velký příběh, pokud nehraje pokaždé nebo občas střídá,“ poznamenal Carragher.

Keane oponoval: „Jasně, ať nehraje pokaždé, ale tohle je Chelsea, velký zápas! Chápu, kdyby nenastoupil třeba do utkání ve skupině Ligy mistrů, kdy věříte, že postoupíte. Ale Ronaldo je člověk, který už vyhrál všechno a teď se sem vrátil, aby zvedl United. Samozřejmě že takové zápasy chce hrát.“

„To je ale případ úplně každého hráče,“ reagoval Carragher. „Jenže ne každý je světová třída, on odehrál v kariéře 800 zápasů. I v šestatřiceti pořád má zájem, neztratil rychlost. A že tolik nepresuje? To už platí čtyři nebo šest let,“ řekl Keane s tím, že Portugalcovy statistiky jsou dobré a fotbal je o gólech.

Carragher však připomněl okolnosti, za kterých se Ronaldo na Old Trafford vracel. „Proč ho United podepsali? Hlavně proto, aby nešel do Manchesteru City. Původně ho vůbec neměli v plánu přivádět. Nekritizuji ho jako hráče, je to fenomén. Ale podívej se na i Messiho. Ten je v PSG, United mají Ronalda. Dva nejlepší hráči všech dob. Ale jsou United blíž k ligovému titulu než loni? Ne. Je PSG blíž k triumfu v Lize mistrů? Ne. Mluvíme o gólech, ale fotbal je týmová hra.“

Výměna názorů mezi experty vyvolala na sociálních sítích ohlas. Třeba Gary Neville – jinak také expert Sky Sports – zveřejnil na Twitteru video, jak debatu pobaveně sleduje doma u televize. Další ligový zápas čeká United už ve čtvrtek proti Arsenalu. Vrátí se Ronaldo do sestavy?