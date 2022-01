Jistí Souček s Coufalem, elegán Lanzini i upřímný Moyes: Nic skvělého

Antonio slaví netradičním skokem trefu do sítě Crystal Palace • Reuters

Poločas snů následoval závěr hrůzy, i přesto si „Kladiváři“ po výhře 3:2 odvážejí z Crystal Palace všechny tři body. „Nehráli jsme dobře, ale dali jsme tři góly. To jsme prostě my,“ byl z vítězství v derby nadšený kouč West Hamu David Moyes.

Zatímco domácí hráli, hosté stříleli góly. Crystal Palace vstoupilo do utkání s velkou chutí. Hráči „Orlů“ na hřišti dominovali a hned v první minutě mohli otevřít skóre, jenže Jeffrey Schlupp nastřelil pouze tyč.

„Upřímně, letos hrají skvělý fotbal. Na jejich hře je vidět rukopis trenéra,“ vysekl Patriku Vieirovi poklonu kanonýr West Hamu Michail Antonio.

A právě hlavní útočná zbraň „Kladivářů“ udělila „Orlům“ lekci z produktivity.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 83. Edouard, 90. Olise Hosté: 22. Antonio, 25. Lanzini, 45+5. Lanzini Sestavy Domácí: Guaita – J. Ward, Joachim Andersen, Guehi, T. Mitchell – Schlupp, Milivojević (C) (60. Mateta), Hughes (75. Riedewald) – J. Ayew, Ch. Benteke (68. Olise), Edouard. Hosté: Fabiański – Coufal, C. Dawson, Diop, Johnson (46. Masuaku) – Rice (C), T. Souček – Bowen, Lanzini (88. Noble), Benrahma (71. Vlašić) – Antonio. Náhradníci Domácí: Butland, Eze, Kelly, Mateta, Matthews, Olise, Riedewald, Tomkins Hosté: Alese, Aréola, Fredericks, Král, Masuaku, Noble, Okoflex, Vlašić, Jarmolenko Karty Hosté: Johnson, Masuaku Rozhodčí Oliver – Burt, Bennett – England VAR: Kavanagh, Manwaring Stadion Selhurst Park, Londýn

Said Benrahma výborným centrem trefil přesně prostor, do nějž Antoniovi stačilo pouze strčit špičku kopačky a vedení bylo na světě.

„Takový centr je snem každého útočníka. Kéž bych ho dostal každý týden,“ chválil svého parťáka hroťák „Irons“. Šlo už o pátou branku, na níž si duo Antonio + Benrahma nahrálo. Žádná dvojice jich v této sezoně Premier League nemá víc.

Náskok West Hamu se do poločasu ještě ztrojnásobil díky expertovi na londýnská derby.

Manuel Lanzini nejprve velice elegantně zakončil rychlý protiútok „Kladivářů“ a v úplném závěru poločasu bezpečně proměnil penaltu po ruce domácího kapitána Luky Milivojeviče. Ze svých pětadvaceti branek v Premier League jich Argentinec hned třináct nastřílel v londýnských derby.

„Jeho první zakončení bylo naprosto úžasné. Nikdo jiný v týmu by to nesvedl. Je to velice, velice výjimečný hráč,“ nešetřil chválou na Lanziniho účet kapitán Declan Rice.

West Ham poprvé v historii Premier League vedl v poločase venkovního utkání o tři branky.

„Musím vyzdvihnout soupeře, protože když měl šanci, tak ji proměnil. My jsme naše příležitosti nevyužili,“ litoval Patrik Vieira nastřelené tyče a břevna.

Žolík zařídil drama

Jeho svěřenci se rozhodně nemínili vzdát, jenže jejich pokusy buďto minuly prostor tří tyči, nebo je spolehlivý Lukasz Fabianski kryl. Naději vykřesal „Orlům“ až zlatý žolík, Michael Olise.

Dvacetiletý Francouz nejprve asistoval u snížení Odsonna Edouarda a v 90. minutě skóroval přímo z přímého volného kopu. Z lavičky v této sezoně zařídil už pět branek. Nejvíce v lize.

Srovnat už Crystal Palace nestihlo. „Dnes zvítězily zkušenosti. Hráli jsme opravdu dobře, takže jsme zklamaní, protože bod jsme si dnes zasloužili. Musíme ještě mentálně dozrát,“ shrnula příčiny prohry legenda Arsenalu.

Podobný názor sdílel i kouč „Kladivářů“.

„Je to zvláštní vítězství, protože jsme nehráli zrovna skvěle,“ byl upřímný Moyes.

To ovšem neplatilo o výkonech Tomáše Součka s Vladimírem Coufalem. Oba čeští reprezentanti zahráli velice slušně. Vysoký středopolař svému týmu nejvydatněji pomohl krátce před přestávkou, když zblokoval nebezpečnou přihrávku do šance. Naproti tomu krajní bek hasil nebezpečné akce ještě předtím, než skutečně hořely.

West Hamu se i přesto nepovedlo udržet čisté konto. S čistým štítem dokázal odehrát pouze jediné z předchozích deseti klání. „Jestli chceme bojovat o nejlepší čtyřku, tak musíme utkání dohrát bez obdrženého gólu jako velký tým,“ burcuje do dalších bojů kapitán Rice.

Ten nejbližší čeká West Ham příští neděli, kdy se v rámci FA Cupu utká s Leedsem United.