Depresink v United. Fanoušci se omlouvají Solskjaerovi, sprostá ikona

Minulý rok zakončili nadějně, výhrou 3:1 nad Burnley, jenže do nového letopočtu nevkročili fotbalisté Manchesteru United zrovna nejlépe. Domácí porážka 0:1 v Premier League s Wolverhamtonem spustila lavinu kritiky. Zase. Běsnili fanoušci i klubové legendy Gary Neville a Paul Scholes, už toho mají dost. „Nový rok, stejná bolest,“ přidal se i Usain Bolt na Twitteru.

Představte si, že jste fanouškem Manchesteru United, pokud jím tedy nejste, a dáte si předsevzetí do nového roku – budu pozitivní člověk. Jenže už 3. ledna sršíte negativitou. Další potupná domácí prohra, navíc zcela zasloužená. „Rudí Ďáblové“ za celý zápas vyslali mezi tři tyče jen dva střelecké pokusy, vytvořili si jednu velkou šanci, ve které Bruno Fernandes napálil břevno.

To bylo ze strany United všechno. Prim v utkání hráli hosté. Na Old Trafford přijeli s jasným plánem, precizně dodržovali taktiku a po právu si odvezli tři body. „Musíme uznat, že výsledek je spravedlivý,“ hlesl dočasný kouč Manchesteru Ralf Rangnick.

Německý stratég nahradil Oleho Gunnara Solskjaera. Do „Divadla snů“ nakráčel s jasnou fotbalovou vizí – ofenzivní fotbal založený na represinku. Ztracený míč do deseti vteřin vybojovat zpět a do pěti sekund zakončit.

Jenže po měsíci Rangnickova režimu je realita jiná, podle fanoušků dokonce horší než pod Solskjaerem. Ti se dokonce norskému kouči po zápase na Twitteru omlouvali. Prozřeli. Mnozí totiž vinili ze špatných výsledků a předváděné hry právě jeho. Jenže nyní problém vidí spíš v hráčích.

„Za***ný vtip,“ komentoval Paul Scholes výkon United proti Wolves. „Tohle není dobré, opravdu ne,“ stroze uvedl na Twitteru Gary Neville, i když na srdci měl určitě mnohem víc. Bývalý legendární pravý bek z Old Trafford, toho času expert televizní stanice Sky Sports, dokonce v nedávné době odmítá účast ve studiu, pokud hraje Manchester.

Red Devils pod Rangnickem padli sice poprvé až v šestém zápase. Jenže ani předchozí výkony nestály za to: vydřená výhra s Crytal Palace 1:0, ukopaná remíza 1:1 v Lize mistrů s Young Boys, tři body ze hřiště Norwiche díky proměněné penaltě, šťastná plichta na trávníku Newcastlu a jen domácí vítězství s Burnley 3:1 sneslo přísnější měřítka. Po něm ale přišlo selhání s Wolves. Tedy zase krok zpět.

„Věděl jsem, že to bude těžká práce. Proto mě podepsali,“ líčil Rangnick. „Proti Wolves se znovu projevily stejné problémy, které nás trápily ještě před mým příchodem. V prvním poločase jsme na hřišti neexistovali, nedrželi jsme míč, nepresovali jsme,“ zlobil se.

Čím to? „Nebyli jsme dominantní, lacině jsme odevzdávali míče a byli pod tlakem. Hráči byli frustrovaní, protože běhali bez balonu,“ pojmenoval Rangnick příčiny nezdaru.

„Bez míče jsme nebyli dostatečně agresivní. Nevyvinuli jsme žádný tlak, vypadalo to jako lehký zápas pro soupeře. Hrozný výkon i výsledek. My, hráči, jsme tu nějakou dobu, ale opět jsme selhali. Přijde mi, že nejsme na stejné lodi,“ zlobil se levý bek United Luke Shaw na spoluhráče. „Když jsme měli balon, neměli jsme žádné možnosti, jak hrát dopředu, nebyla nabídka."

Na hřišti opravdu hráči United nevypadají jako tým, spíš jako skupina jedenácti náhodně vybraných lidí, kteří spolu hrají poprvé. Chybí vzájemné chemie, souhra z první končí často nepochopená a proslavený Rangnickův represink, kterým se inspiroval třeba i Jürgen Klopp z Liverpoolu, nefunguje z prostého důvodu - „Rudí Ďáblové“ to prostě neumí. Nezvládají po ztrátě míče v hlavě přepnout do módu rychlého zisku zpět. Místo toho rozhazují rukama a ohlíží se jeden po druhém.

V anglických médiích dokonce Rangnickův represink přejmenovali na depresink. „Musíme do hry přinést větší intenzitu. V kabině víme, co máme dělat, ale na hřišti musíme odevzdat sto procent,“ bědoval Shaw.

Po devatenácti odehraných zápasech jsou United v anglické lize na sedmé pozici, na první City ztrácí propastných 22 bodů, na čtvrté místo zaručující místenku do Ligy mistrů jen čtyři a navíc mají zápas k dobru oproti Arsenalu. „Nemůžu říct, jestli se nám podaří skončit v top 4. Podívejte se na náš výkon proti Wolves… Pokud bych teď řekl, že se nám to povede, fanoušci by mi nevěřili. Musíme se soustředit na postupné kroky a zlepšovat se,“ řekl narovinu Rangnick.