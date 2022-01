Ronaldo pohrozil United: Sežeňte správného trenéra, jinak odejdu

Cristiano Ronaldo si říká o míč do běhu v duelu proti Burnley • ČTK / AP / Rui Vieira

Cristiano Ronaldo posílá elegantně míč do sítě Burnley • Reuters

V Manchesteru United se budou dít velké změny. Nový ředitel Richard Arnold dohlédne na výběr trenéra i obměnu kádru. Možná se bude muset obejít i bez největší hvězdy, která se na Old Trafford teprve v létě vrátila. Cristiano Ronaldo měl pohrozit, že pokud se mu nebude líbit volba nového hlavního kouče, odejde.

Na první místo ztrácí Manchester United přes 20 bodů. V klubu dobře vědí, že v současné sezoně už to na titul nebude, klíčem je vyškrábat se zpět na pohárové příčky a do léta dobře vybrat, kdo z hráčů zůstane, které posily dorazí a hlavně který hlavní trenér to vše bude dávat dohromady.

Volba kouče je teď ještě o kus důležitější. Podle zpráv z Anglie, které jako první přinesl deník Daily Star, bude výběrové řízení obzvlášť pozorně sledovat Cristiano Ronaldo . Jeden z nejlepších fotbalistů historie se na Old Trafford vrátil z Juventusu loni a podepsal smlouvu do roku 2023, podle zdrojů anglických médií ale nyní pohrozil, že odejde už letos v létě, když nebude spokojen s novým šéfem lavičky.

Slavný Portugalec si údajně nepřeje, aby dočasný trenér Ralf Rangnick zůstal ve funkci i v další sezoně. To ale vedení United stejně neplánuje, 63letý Němec má pouze dotáhnout tento ročník a pak zůstat další dva roky v roli poradce sportovního úseku.

Forma „rudých ďáblů“ se od doby, co Rangnick nahradil Ole-Gunnara Solskjaera nijak výrazně nezlepšila. Německý trenér, který byl mentorem Thomase Tuchela i Jürgena Kloppa, začal s týmem hrát ve své oblíbené formaci 4-2-2-2, většina hvězd včetně Ronalda si na ni ale nezvyká dobře.

„Cristiano si myslel, že se situace zlepší, ale nestalo se. Je to rozený vítěz, chce vyhrávat víc trofejí,“ sdělil Daily Staru zdroj z blízkého okolí pětinásobného vítěze Zlatého míče.

Ronaldo tak měl vedení v čele s novým ředitelem Richardem Arnoldem vzkázat, že v létě odejde, pokud nebude do pozice hlavního trenéra vybrán stratég, který z něj a z celého týmu zvládne vymáčknout to nejlepší.

Podle Daily Mailu mají United tři hlavní kandidáty na prestižní místo. Prvním je Mauricio Pochettino, kouč PSG, který byl s prací na Old Trafford spojován už během působení v Tottenhamu.

Erik ten Hag poslední čtyři roky v Ajaxu Amsterdam spojuje krásný ofenzivní fotbal s dobrými výsledky a zvládá být konkurenceschopný i v Lize mistrů proti týmům z nabitějších lig. Třetí na seznamu má být Brendan Rodgers, toho času trenér Leicesteru, který dříve vedl Liverpool a Celtic Glasgow.