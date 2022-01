United vítají nového bosse. Dohlédne na změny, 17 hráčů chce pryč

Cristiano Ronaldo si říká o míč do běhu v duelu proti Burnley • ČTK / AP / Rui Vieira

Manchester United se v roce 2022 bude měnit, na hřišti i mimo něj. První změna? Kritizovaný viceprezident Ed Woodward, jeden z lidí stojících za neúspěšným projektem Superligy, končí. Tajfun se prožene i kádrem, na Old Trafford může skončit až sedmnáct hráčů.

Bývalý investiční bankéř Woodward byl výkonným viceprezidentem Manchesteru United od roku 2012. Stál třeba za rekordním transferem za 105 milionů eur, který přivedl zpět na Old Trafford Paula Pogbu.

Jeho působení v čele slavného klubu je ale spojené především s kritikou. Dostal se do konfliktů ohledně klubové strategie s trenéry Josém Mourinhem i Louisem van Gaalem, navíc byl od prvního dne zapojen do fanoušky nenáviděného projektu Superligy. Skalní příznivci „rudých ďáblů“ několikrát protestovali proti tomu, aby on i majitelé z rodiny Glazerových v United působili.

Teď se jim přání splní, Woodward po dekádě v čele klubu odstupuje. Na jeho místo se dostane Richard Arnold, který už po něm jednou práci přebíral – právě v roce 2013 byl jeho nástupcem v pozici ředitele komerčního a mediálního sektoru United. Pozice výkonného prezidenta byla s Woodwardovým koncem zrušena, Arnold se tak stane výkonným ředitelem.

Nový boss už nebude tak zainteresovaný v přestupech. Ty bude mít na starosti nedávno jmenovaný sportovní ředitel John Murtough a technický ředitel, kterým je bývalý záložník Darren Fletcher. Oba se budou Arnoldovi zodpovídat, finální slovo ohledně transferů ale budou mít oni, společně s trenérem.

Podle zdrojů serveru Goal.com to byl právě Arnold, kdo chtěl na Old Trafford přivést Ralfa Rangnicka na delší dobu a zasadil se o to, aby dočasný trenér setrval ještě další dva roky coby sportovní konzultant.

Nový ředitel bude muset dohlížet na velké změny v kádru. Podle deníku Daily Mail hned sedmnáct hráčů vyjádřilo nespokojenost se svou pozicí v klubu a plánuje odejít. Cestu ven hledají nevytížení hráči Anthony Martial a Donny van de Beek, v létě mohou zmizet veteráni Edinson Cavani a Juan Mata, smlouvy končí i Jessemu Lingardovi s Paulem Pogbou. Nabídkám bude naslouchat i Dean Henderson, který měl být nástupcem Davida de Gey v roli jedničky, zatím jej ale z branky nevytlačil.

Fanoušci doufají, že rok 2022 plný změn spustí rychlý návrat anglického velkoklubu mezi absolutní elitu. United jsou momentálně až sedmí, na rivaly ze City v čele tabulky ztrácejí 22 bodů. Od příštího ročníku ale musí být boj o titul jasnou prioritou. Naposledy jeho zisk na Old Trafford slavili před devíti lety, shodou okolností na začátku Woodwardovy éry.