Mundial: Pád Manchesteru United. Pomůže Woodwardův konec?

Manchester United se už osm a půl let po konci Sira Alexe Fergusona plácá pod svou laťkou nastavenou na absolutním vrcholu. Tomu se za celé skoro desetiletí přiblížil jenom sporadicky a snad pouhou jedinou sezonu byl v klubku hlavních favoritů na titul. Tři trofeje, Evropská liga, FA Cup a League Cup, v éře klubového šéfa Eda Woodwarda byly málo, a tak i výkonný viceprezident klubu, který už přežil ledacos, na začátku letošního roku skončil.

Na to, co tahle éra přinesla, proč byla tak neúspěšná, co ovlivňovalo katastrofální transferovou politiku a jestli teď Manchester United může vykročit správným směrem, se podíváme ve druhém díle nového pořadu a podcastu o zahraničním fotbale Mundial s šéfredaktorem časopisu Football Club Karlem Häringem a video redaktorem iSport.cz Martinem Vaitem.

Kromě současných United si zkusíme zavzpomínat taky na Fergusonovu éru trochu jinýma očima, ale podíváme se taky na další nejzajímavější a nejvtipnější dění v zahraničním fotbale za poslední týden a doporučíme si jeden zápas, který nesmíme vynechat.

0:00 Proč šéf United Ed Woodward zůstával ve funkci tak dlouho a hodnocení přestupové politiky klubu

20:36 Kvůli čemu Woodward skončil a dostanou se United zpět nahoru?

31:48 Co s Ronaldem a jak ovlivní klub zhoršená ekonomická situace?

40:05 Flashback: Fergusonova éra v United

49:30 Trivia týdne a který zápas o víkendu sledovat