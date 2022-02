Zouma si asi odkopl MS. Deschamps je tvrdý, opatrné zastání od hvězdy WHU

Jak vysokou cenu zaplatí Kurt Zouma za své chování? Po zveřejnění šokujícího videa, na němž francouzský stoper londýnského West Hamu týrá svou kočku, se na hráče snáší vlna kritiky ze všech stran. „Je to naprosto neakceptovatelná ukázka nepochopitelné krutosti,“ kroutí hlavou nad počínáním sedmadvacetiletého stopera Didier Deschamps. Kouč francouzské reprezentace zároveň naznačil, že se Zouma tímto úletem připravil o místo v kádru pro mistrovství světa v Kataru.

Přišel o sponzora, od West Hamu dostal pokutu v přepočtu 7,25 milionu korun a kočky mu odebrala Královská společnost pro ochranu zvířat. Ani to však nemusí být konečný výčet trestů, jež si Kurt Zouma za své chování odpyká.

„Byl jsem velice nemile překvapený. Dostupné záběry jsou naprosto šokující. Takovéto chování nemůže být ani v nejmenším tolerováno,“ vyjádřil se k celé kauze francouzský reprezentační kouč Didier Deschamps, jenž o kvalitní stopery nemá nouzi. Raphael Varane, Jules Koundé, Dayot Upamecano a Lucas Hernandéz patří mezi špičkové střední obránce.

„Je o mně všeobecně známo, jak důležité pro mě je i chování v soukromí. V minulosti už došlo k obdobným excesům a vždy jsem se zachoval stejně. Hráče jsem určitý čas do národního mužstva nepovolal a nyní nemám důvod na tom cokoliv měnit,“ připomněl Deschamps své metody.

Ty nejtvrději pocítil útočník Realu Madrid Karim Benzema . Hvězda „bílého baletu“ nebyla do národního mužstva povolána více než pět let. Důvodem bylo podezření z vydírání spoluhráče z reprezentace Mathieua Valbueny, z nějž byl nyní třiatřicetiletý střelec uznán vinným loni v listopadu. Soud jej odsoudil k podmíněnému trestu a úhradě v přepočtu dvou milionů korun.

I v Zoumově případě může celá záležitost skončit u soudu. Kupříkladu online petici za zahájení trestního stíhání opory West Hamu podepsalo nyní už přes tři sta tisíc lidí.

V celé kauze ovšem našel Zouma i několik zastánců. Největším z nich je rozhodně historicky nejlepší střelec West Hamu v Premier League a současný spoluhráč Michail Antonio.

„S tím, co udělal, absolutně nesouhlasím a nijak to neomlouvám, ale je to podle vás horší než rasismus? V minulosti bylo plno fotbalistů z rasismu usvědčeno a hrát mohli dál. Nyní se vyrojila spousta kritiků, kteří volají po Zoumově vyhazovu. Chtějí, aby přišel o živobytí,“ cítí určitou nespravedlnost hlavní útočná zbraň „kladivářů“.

Sám Zouma se za své chování veřejně omluvil a zároveň se zavázal podstoupit kurz vedený Královskou společností pro ochranu zvířat, jehož cílem je naučit lidi správnému chování k domácím mazlíčkům. Jestli to bude vedení klubu a jeho rozmrzelým sponzorům stačit, zůstává otázkou. Odpověď může nabídnout už nedělní utkání West Hamu na hřišti Leicesteru.

V něm se Tomáš Souček a spol. budou snažit opět o krok přiblížit vysněné účasti v Lize mistrů, která by byla vůbec první v historii klubu. Hříšník Zouma přitom může být rozhodujícím faktorem ve velice vyrovnaném boji o první čtyřku Premier League.