Fanoušci West Hamu se zlobí na Křetínského, Moyes se ho ale zastal

Víc otázek, než odpovědí. Tak se zatím staví fanoušci West Hamu k Danielu Křetínskému. Českému miliardáři, který koupil 27procentní podíl v klubu, vyčítají, že v zimním přestupovém okně neuvolnil peníze na nové posily. Ty měly podpořit ambice „kladivářů“ na umístění v nejlepší čtyřce a tím pádem i kvalifikaci do Ligy mistrů. To se ale nestalo.

Bez posil to nejde… Naříkají příznivci „Hammers“. V útoku má kouč David Moyes pouze jednu variantu – Michaela Antonia a stoper navíc by se taky hodil.

Skotský stratég se nicméně Křetínského zastal: „Nejsme klub, který teď potřebuje peníze. I když jsme neposílili, se vstupem nových financí jsme v lepší situaci, než v minulosti. Nyní nemusíme své hráče prodávat. Naopak můžeme postupně posilovat.“

Křetínský navíc v otevřeném dopise fanouškům po svém příchodu do klubu upozorňoval, že nedojde k žádnému rozhazování peněz a lednovému utrácení. „Lidé si mohou myslet, co chtějí. Nyní jsme na tom lépe, než v minulosti. Vidím, že tady je prostor pro další růst,“ snažil se zklidnit situaci Moyes.

Kouč se domnívá, že klub nemůže pokračovat v tak strmém vzestupu, jako se to stalo v posledních měsících. Zlepšovat by se měl podle něj v postupných krocích.

Faktem je, že pokud by chtěl West Ham postupně proniknout do nejlepší čtyřky anglické ligy a v tabulce za sebou nechat soupeře jako Manchester United či Arsenal, bez kvalitnějšího a širšího kádru to nepůjde.

West Ham sice v lednu učinil tři formální nabídky na tři různé hráče ve výši 50 milionů liber (1,5 miliardy korun), nicméně ani v jednom případě neuspěl. O koho měli „Hammers“ zájem? O defenzivního záložníka Kalvina Phillipse z Leedsu, o útočníka či křídelníka Darwina Núňeze z Benfiky a třetí jméno zůstalo utajeno.

