United na lovu. Rangnick obdivuje Schicka, fanoušci jsou skeptičtí

Pálí mu to. Patrik Schick prožívá životní sezonu, v devatenácti ligových zápasech nasázel stejný počet branek. V tabulce střelců nahání Roberta Lewandowského, jenž má na kontě 26 gólů. Další útočné eso z Bundesligy – Erling Haaland – za českým forvardem zaostává o tři trefy. Nutno podotknout, že Nor odehrál vinou zranění o pět utkání méně. Nicméně není divu, že hvězda Bayeru Leverkusen vzbuzuje zájem.

Mluvilo se o zájmu PSG, které v létě s největší pravděpodobností přijde o Kyliana Mbappého, jemuž končí smlouva a není žádným tajemstvím, že tíhne k Realu Madrid. Další forvard francouzského celku Mauro Icardi má být také na odchodu. Do útočné vozby mezi Lionela Messiho a Neymara bude potřeba někoho sehnat.

Co další zájemci? V anglických médiích prolétla zpráva o tom, že Manchester United v létě kromě defenzivního záložníka přivede i mladého, ale již hotového, forvarda. „Myslím, že je to jasné. Cavanimu končí smlouva a klub potřebuje nejlepšího možného útočníka. Tohle si každý uvědomuje,“ přiznal Rangnick, který má k dispozici na hrot kromě uruguayského střelce už jen Cristiana Ronalda .

Okamžitě se vyrojil seznam možných adeptů. Simon Stone z BBC Sport, jenž disponuje věrohodnými zdroji, uvedl tři: Lautaro Martinéz z Interu Milán, Alexander Isak z Realu Sociedad a právě Schick. Podle anglického novináře českého snajpra obdivuje sám Rangnick.

Jak je známo, Němec se ujal trenérského žezla na Old Trafford dočasně jen do konce sezony. V létě vládu předá novému stálému kouči. Sám se pak přesune do poradenské role, kde bude mít velké slovo nad tím, jak a kam by klub měl směřovat. S tím pochopitelně souvisí i téma posil.

Rangnick disponuje skvělými znalostmi Bundesligy, kterou podrobně sleduje. Proto není divu, že mu do oka padl Schick, který má životní formu. Přestup do Premier League? A navíc do Manchesteru United? To by byl pro českého forvarda sen. Jenže pořád je tuhle zprávu brát s nadhledem.

Hlavní slovo ohledně letních přestupů bude mít nový trenér „Red Devils“, jehož jméno zatím není definitivně potvrzeno. Nicméně se očekává, že to bude jeden z dvojice: Erik ten Hag - Mauricio Pochettino. Vedení klubu v zimním okně nikoho nepřivedlo, ačkoli Rangnick naléhal, že akutně potřebuje sestavu doplnit o defenzivní štít. Vyhověno mu nebylo.

Právě s odkazem na to, že klub nehodlá přivádět někoho v zimě, když od nové sezony povede United nový kouč, který dostane volnou ruku v tom, aby si vytvořil kádr dle svých představ. Rangnick sice bude mít velké slovo, jenže ne definitivní.

Fanoušci z Old Trafford na sociálních sítích zprávu o Schickovi pochopitelně zachytili, nadšení z ní ale nejsou. O českém snajprovi pochybují. Argumentují tím, že už mu je 26 let a zatím odehrál dobrou jen sezonu a půl. Navíc si nejsou jistí, zda by v Premier League obstál po fyzické stránce. Přirovnali ho k Timu Wernerovi, jenž do Chelsea přišel z RB Lipska.

Angažmá v Premier League si Werner doslova vystřílel. V sezoně 2019/2020 dal v Bundeslize 28 gólů v 34 duelech. Jenže přechod do anglické ligy mu nesedl. V minulém ročníku zasáhl za Chelsea do 35 ligových klání, ve kterých se prosadil jen pětkrát. A paběrkuje nadále. V základní sestavě se objevuje zřídka, lavička je mu druhým domovem.

Právě toho se fanoušci United bojí. Další posila, která selže. A že jich v posledních letech bylo. Tak jako tak, Manchester nového forvarda přivede a ten to bude mít nesmírně těžké. Vedení si už žádný drahý omyl nemůže dovolit.