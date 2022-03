Abramovič prchá z Anglie, prodá i Chelsea. Zájem má Švýcar, ale...

Prodám fotbalový klub, zn. Spěchá! Takový inzerát by mohl vyvěsit ruský miliardář Roman Abramovič. I na majitele londýnské Chelsea tvrdě dopadají sankce spojené s ruskou invazí na sousední Ukrajinu, bývalý důvěrník Vladimira Putina či Borise Jelcina se klub snaží co nejrychleji předat do jiných rukou. Jeden ze zájemců, švýcarský medicínský magnát Hansjörg Wyss, potvrdil, že jednání už začala.

Bohatý podnikatel Abramovič na ruskou invazi na Ukrajinu zareagoval v sobotu, když vydal prohlášení, ve kterém vedení Chelsea předává správcům klubové charitativní organizace. Předání síly ale nebude tak snadné – členové nadačního fondu se o nově nabyté moci dozvěděli bez předchozího varování až z šéfova prohlášení, navíc sami informovali, že než cokoli přijmou, chtějí přesně znát, jaký další postup Abramovič zvolí, a zda tento tah neporušuje zásady charitativního hnutí.

Zkrátka – nechtějí být loutkami, které Chelsea vedou jen naoko, zatímco ruský oligarcha tahá za nitky z povzdálí.

Členové britského parlamentu v čele s Chrisem Bryantem z Labour Party požadují, aby i na Abramoviče dopadly tvrdé sankce, které se nyní začínají uvalovat na podnikatele spojené s Putinovým režimem. Podle posledních zpráv se zdá, že se Abramovič chystá ve Velké Británii zbavit všeho s ním spojeného, než trest přijde.

„Snaží se prodat všechny své vily v Anglii, taky se snaží co nejrychleji zbavit Chelsea,“ prozradil pro bulvární deník Blick švýcarský miliardář Hansjörg Wyss, 86letý zdravotnický magnát, který před lety prodal svou firmu Synthes gigantu Johnson & Johnson za více než 20 miliard dolarů (456,4 miliardy korun). Magazín Forbes osobní jmění muže, který věnoval stovky milionů na environmentální charity a progresivní politická hnutí, odhaduje na zhruba 5,8 miliardy dolarů (132 miliard korun).

Jak zrovna on ví detaily o prodeji Chelsea? Je to prosté, mohl by být jedním z nových majitelů. „V úterý jsem, spolu s dalšími třemi lidmi, dostal nabídku klub koupit,“ potvrdil Wyss. „Musím tak čtyři pět dní počkat, rozmyslet si to. Abramovič teď chce moc peněz, i když dosud nevíme přesnou prodejní cenu,“ vysvětlil. V anglických médiích se hovoří o sumě ve výši dvou miliard liber (61 miliard korun).

Wyss zájem prý má, ale ne jako jediný vlastník. „Dokážu si představit, že bych v Chelsea začal s partnery,“ kývl v rozhovoru pro Blick. „Ale musím nejdřív prozkoumat všechny základní podmínky. Už teď můžu říct, že bych do něčeho takového určitě nešel sám. Jestli koupím Chelsea, bude to v konsorciu složeném ze šesti či sedmi investorů,“ dodal. Abramovič jistě doufá, že švýcarský miliardář parťáky pro tak velký obchod najde co nejdříve.