Chelsea: předání moci drhne. Čechovo vyjádření se řeší kvůli vyhýbavosti

Zanedlouho to bude 20 let od doby, kdy Roman Abramovič koupil Chelsea a pomocí jeho mohutných finančních prostředků se z Blues stal velkoklub. Teď ale rusko-izraelský obchodník kvůli invazi na Ukrajinu figuruje na sankčních seznamech a chce se z klubu minimálně částečně stáhnout.

V sobotu vydal prohlášení, ve kterém předal „dozor a péči“ klubové charitativní organizaci, to ale zatím neproběhlo.

The Chelsea Foundation má celkem sedm správců. Mezi nimi je třeba manažerka ženského týmu Emma Hayesová, Bruce Buck a Paul Ramos z nejvyššího vedení klubu, bývalý ministr sportu Hugh Robertson i šéf světové atletiky Sebastian Coe.

Podle webu deníku Daily Mail se ale někteří správci, kteří by měli postupovat ve shodě, o Abramovičově postupu dozvěděli až těsně před jeho zveřejněním a jejich souhlas není jednoznačný. V neděli se sedmička sešla, aby se poradila o dalším postupu. Výsledkem je žádost o další dokumenty, faktické předání moci nad klubem tak stále neproběhlo.

BBC píše, že se správci obávají právní odpovědnosti. Zároveň není jasné, jestli nadace může podle anglického práva vést fotbalový klub.

Fanouškovské organizace vyzvaly k urychlenému vyřešení situace. Na sociálních sítích se zároveň vyrojily obavy, jestli Abramovič neodchází z Chelsea definitivně, klub mu totiž dluží přibližně 1,5 miliardy liber (podle aktuálního kurzu cca 45 miliard korun). Rus ale klub neopouští, jeho postup lze srovnat s taktikou „svěřenských fondů“. Předání je tak spíše administrativní.

„Vždy jsem se rozhodoval v nejlepším zájmu klubu. Zůstávám oddán těmto hodnotám. Věřím, že v současné době je nadace v nejlepší pozici, aby se starala o zájmy klubu, hráčů, zaměstnanců a fanoušků,“ napsal Abramovič v prohlášení.

Hlavně nejmenovat Putina

Důležitým mužem je aktuálně v Chelsea i Petr Čech , který spolupracuje se sportovním a technickým úsekem klubu. Právě bývalý reprezentační brankář mluvil za klub v televizi Sky Sports před nedělním finále Ligového poháru s Liverpoolem:

„Nemůžeme popřít, že v Evropě existuje konflikt a válka, která se týká každého. Každá lidská bytost má své myšlenky s těmi, kterých se to týká, a v našem klubu je to stejné. Samozřejmě doufáme, že se situace co nejdříve vyřeší. Jako klub se chystáme na zápas a snažíme se dělat věci normálně, ale je to rušivé nejen pro hráče, ale pro všechny na celém světě,“ prohlásil.

Jenže stejně jako v případě Abramovičova prohlášení o předání dozoru nad klubem neušlo pozornosti v ostrovních médií, že se Čech ve svém vystoupení vyhýbal pojmenování Ruska za agresora, nedošlo na zmínění Vladimira Putina.

Za podobný tón je Chelsea pod palbou. „Tím, že se nevyjadřoval během svého působení v Chelsea, udělal Abramovič jednu z nejlepších věcí, jaké mohl udělat. Jeho poslední prohlášení totiž zanechává víc otázek než odpovědí,“ poznamenal třeba Gary Neville.