Nejistota v Chelsea. Čech mluvil k hráčům, zájemce nerad utrácí

Zmítá jimi nejistota. Ruský miliardář Roman Abramovič oznámil, že je rozhodnutý prodat Chelsea. Trenér Thomas Tuchel se obává, že to bude mít vliv i na případné vyjednávání s hráči, kterým končí smlouva. Kouč Blues prozradil, že v klubu proběhl ohledně prodeje briefing, který vedl Petr Čech. To zase rozvířilo spekulace, že se změnou majitele skončí i výkonná ředitelka Marina Granovská.

Invaze Ruska na Ukrajinu má velký zásah i ve sportovním světě. Významně se dotkla Chelsea, jejíž současný ruský majitel Roman Abramovič oznámil, že klub prodá. Zároveň požádal o vytvoření charitativní nadace, která obdrží veškeré výnosy z prodeje ve prospěch obětí války.

„Náš majitel se rozhodl klub prodat, ale prodává silný, organizovaný klub na nejvyšší úrovni,“ prohlásil trenér Chelsea Thomas Tuchel na tiskové konferenci před sobotním zápasem na Burnley.

Německý kouč se obává, že změna majitele zasáhne i jednání s hráči, jimž vyprší kontrakt. A nejedná se o kdejaká jména, dotkne se to například i kapitána Césara Azpilicuety, Antonia Rudigera či Andrease Christensena. „Nikdy nevíte, jaký to může mít vliv, zda pozitivní, nebo negativní. Nelze to předvídat. Každý tento zásah prožívá jinak. Stále věřím v nejlepší výsledek. Myslím, že skutečně máme co nabídnout. Chelsea je silný klub – a takovým zůstane,“ prohlásil Tuchel.

Podle The Guardian nemusí zůstat jen u změny majitele. Po prodeji podle britského deníku skončí v klubu i výkonná ředitelka Marina Granovská či ředitel Bruce Buck.

Těmto spekulacím nahrálo i to, když Tuchel prozradil, že v klubu proběhl ohledně prodeje briefing, který však nevedla jako obvykle Granovská, nýbrž technický ředitel Petr Čech. „Spekulace o tom (konci Granovské) nebudu komentovat. Moje komunikace s Petrem a s ní je od prvního dne vynikající. Marina je v současné době nemocná, jinak by tu byla a všechny by informovala. Nepochybuji, že v klubu v příštích dnech a týdnech zůstane. Pokud ne, budeme se tomu muset přizpůsobit,“ uvědomuje si Tuchel.

A co Čechova promluva? „Šlo o rychlý briefing. Nedozvěděli jsme se příliš nového, co bychom nevěděli. Musíme s danou situací žít. Není třeba se ale znepokojovat. Samozřejmě panuje nejistota, každý to prožívá jinak. Ale měli bychom se soustředit na to, co milujeme, a to je fotbal,“ konstatoval německý kouč Chelsea.

Abramovič chce za klub, který koupil v roce 2003, 3 miliardy liber. Zájemci jsou momentálně majitel LA Dodgers Todd Boehly a švýcarský miliardář Hansjörg Wyss. Ti vytvořili konsorcium s cílem získat Chelsea, nicméně ne za požadovanou sumu. V případě druhého jmenovaného se hovoří o velkém překvapení, a to z důvodu, že fotbal nemá příliš v oblibě. Roli však má hrát snaha vyhnat Abramoviče ze Stamford Bridge kvůli jeho vztahu s Vladimirem Putinem.

Nicola Imfeld, ekonom švýcarského deníku Blick, který o Wyssově zájmech informoval, přidal na Twitteru další podrobnosti. „Něco o něm pro mé britské přátele: Určitě rád sportuje, ale k fotbalu neměl příliš velký vztah. Skutečnost, že by se měl nyní podílet na převzetí Chelsea, je překvapením,“ uznal.

Wyss je ale podle něj poháněn svou ideologií, je prý typem západního člověka. „Vidí ruského oligarchu Abramoviče se zjevnými vztahy s Putinem, který v současnosti vede válku na Ukrajině. Pohání ho to, že má možnost zbavit Chelsea takové osoby, kterou příliš nerespektuje,“ uvádí Imfeld s tím, že v tomto směru je Wyss typický Švýcar: opatrný, pokorný, jednající s rozvahou. „Nebude brát Chelsea jako hračku, neotevře svou peněženku. ,Koupit‘ Ligu mistrů rozhodně není v jeho identitě. Nezapomeňte ale, že není sám, kdo se o klub uchází.“