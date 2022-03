Abramovičova éra v Chelsea: 65 miliard za posily i 13 různých trenérů

Vše se seběhlo velmi rychle. Ruský útok na Ukrajinu, na to konto výrazné sankce ze strany západního světa. A miliardář Roman Abramovič se rozhodl prodat Chelsea, což by ještě před dvěma týdny asi vůbec nikoho nenapadlo. Končí téměř devatenáctiletá éra, během které se londýnský celek stal jednou z nejúspěšnějších fotbalových značek světa. Na Stamford Bridge teď hledají nového majitele. Britský deník Daily Mail shrnul nejzásadnější čísla Abramovičova působení.

Právě obří finanční možnosti posunuly Chelsea z anglického průměru dlouhodobě mezi elitu. Abramovič rozhodně nešetřil, dohromady v přepočtu utratil vyšší desítky miliard korun! Byť ten vůbec nejdražší nákup se zatím paradoxně moc nevyplatil. Loni v létě „Blues“ přivedli z Interu Milán zpátky Romela Lukaka (cca 3 miliardy korun), který se spíš trápí. Za Belgičanem jsou v žebříčku další posily z nedávné minulosti – Kai Havertz, Kepa nebo Alvaro Morata. Abramovič do toho ale šlapal okamžitě. Vzpomenete si nákupy z léta 2003? Claude Makelele, Joe Cole, Hernan Crespo, Juan Sebastian Veron… A to byl jen začátek.

Hodnota prodaných hráčů – 1,16 miliardy liber (cca 36 miliard korun)

Vedle masivních investic na přestupovém trhu je fér zmínit, že Chelsea uměla na hráčích i vydělat. Třeba Eden Hazard odešel do Realu Madrid za zhruba 3 miliardy korun, klubu se takřka vrátily i prostředky vynaložené na Alvara Moratu. Tyto částky pak londýnský klub mohl do kádru hned napumpovat zpátky. Další významné odchody? Diego Costa do Atlétika Madrid nebo David Luiz, který zamířil do PSG. Oba přitom ve své době patřili mezi klíčové opory, Chelsea se ale vždy rozhodla vydat trochu jinou cestou. Obecně platí, že Abramovič se nebál vstoupit na trh při jakékoliv dostupné příležitosti.