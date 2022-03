Kloppův talisman (18) inspiruje, lákal ho i Real. Setkání s Ramosem? Nechci!

Harvey Elliott se po těžkém zranění kotníku znovu vrací do akce • Reuters

Pyrotechnika? V Anglii už téměř nevídaná věc. Ale co když ji v ruce drží jeden z hráčů? • Reuters

Premier League hrál v šestnácti (nejmladší debutant). Lákal ho Real Madrid, a když měl prohlídku s výkladem na Santiago Bernabéu, navrhli mu setkání s kapitánem Ramosem. „Nechci,“ odpověděl Harvey Elliott. „Nemám ho rád kvůli faulu na Salaha.“ V Liverpoolu finguje jako Kloppův talisman a úchytka ke štěstí. Způsob, jakým se dal do pořádku po děsivé zlomenině, inspiruje celý tým.

Začátek snů. Harvey Elliott, 18letý záložník Liverpoolu, si užíval první týdny nové sezony. Třikrát po sobě nastoupil v základní sestavě a s lehkostí kombinoval s Trentem za sebou a Salahem vepředu.

Všichni ho chválili. „Ten kluk je něco extra,“ vykládal brankář Alisson. „Středoškolák, to nechápu. Jak může být tak jistý?“

„Budí dojem, že ligu hraje pět let,“ přikývl Virgil van Dijk, bezmála dvoumetrový stoper, o němž Steven Gerrard řekl, že by nejspíš ustál i menší zásah meteoritem.

Jamie Carragher, další persona Reds a obránce, který Anfieldu zasvětil celý fotbalový život (737 zápasů), prohlásil: „Harveyho vyspělost bere dech. Myslíte u toho na Michaela Owena, Robbieho Fowlera, Raheema Sterlinga – ty nejmimořádnější, jež jsme v tom věku měli. Viděli jsme Trenta Alexander-Arnolda. Teď je tu Elliott.“

Jenže i když jde všechno skvěle, neblahým chvilkám se nevyhnete. Jedna taková otřásla hráči i fanoušky v zářijovém utkání s Leedsem. Harvey nabíral rychlost k protiútoku, když ho zezadu sundal Pascal Struijk. Následky vypadaly děsivě. Elliott se svíjel v bolestech a záběr jeho nepřirozeně zkřivené nohy dával tušit, že s jeho kotníkem je něco hodně špatně.

Salah, který byl nejblíž, začal máchat rukama a volal zdravotníky. Struijkovi ukázal sudí červenou kartu. Hráči obou týmů byli tím, co měli před sebou, viditelně šokovaní. Mladíka ošetřovali na hřišti a poté zamířil do nemocnice.

„Jsem zničený z toho, co se stalo,“ vzkázal, „zároveň jsem ohromen láskou a podporou z celého světa, která ke mně míří. Díky všem, kdo mně nebo mé rodině poslali zprávu, hodně to pro mě znamená.“

Klopp byl z toho, co potkalo jeho oblíbence, značně rozladěný. Což v překladu znamená, že pod Jürgenovým pohledem uvadala městská květena a sochy se drolily. „Je to hodně zlé zranění. Přiznám se, že se mi špatné usínalo a měl jsem v očích slzy.“

Klubový lékař Jim Moxon upřesnil: „Kotník má nejen vykloubený, ale i zlomený. Původně jsme se báli, že je konec. Ale po operaci soudíme, že ho čeká dlouhá přestávka a náročná rekonvalescence, nicméně k fotbalu se vrátí.“

Vše zlé je k něčemu dobré. Elliott svou přítomností v nemocnici udělal radost malému fotbalistovi. „Můj syn, fanda Liverpoolu, si při utkání zlomil zápěstí,“ popsal otec malého hráče. „A koho dali v nemocničním pokoji vedle něj? Elliotta. Daroval mu svůj dres a kopačky ze zápasu. Syn byl nadšený.“

Klopp vyprávěl, jak pár dnů nato potkal Harveyho v tréninkovém areálu. „Měl jsem horší náladu než on. Usmál se na mě a řekl: No tak, šéfe, hlavu vzhůru, dám se do pořádku!“

Německý kouč oceňuje jeho fotbalové schopnosti, ale obdivem největším ho naplňuje něco jiného: „Odolnost,“ řekl Klopp. „Jak je mentálně připravený. S tím jsem se u 18letého kluka ještě nesetkal.“

Má to v povaze, ale zásadní je výchova. „Harveyho táta v něm tu jeho sílu pěstoval odmala,“ uvedl Scott Chickelday, mládežnický kouč Queens Park Rangers, kde rodák z Londýna vyrůstal. „Plně ho podporoval na každém tréninku. Nikdy nechyběl. Oba jsou blázni do fotbalu.“

Ve třinácti se přesunul do akademie Fulhamu, kde ho vedl Dan Thomas. „Jasně si pamatuju první okamžiky,“ líčil. „Překvapilo mě, jak hrál na jeden dotek a co dovedl s míčem. Nebyl velký, zato chytrý a bezchybný. Nešlo jen o technické dovednosti. Myšlením byl výrazně napřed.“

V patnácti debutoval za áčko v Ligovém poháru a stal se nejmladším hráčem Fulhamu všech dob.

O půl roku později – v 16 letech a 30 dnech – nastoupil v Premier League a přepsal všechny rekordy – mladší fotbalista se v nejvyšší anglické soutěži nikdy neobjevil.

Měl spoustu nabídek, stál o něj i Real, který ho pozval do Madridu a provedl ho slavným Santiagem Bernabéu, kde si prohlédl všechny trofeje a zázemí.

„Jestli chceš, můžeš se seznámit i s naším kapitánem,“ řekli mu funkcionáři Bílého baletu. „Sergio Ramos tě rád pozná.“

„To je v pořádku,“ opáčil Elliott. „Ramos se mi nelíbí.“

Nastalo užaslé ticho a hostitelům klesla brada. To nebyla odpověď, kterou čekali. „Sergio se ti nelíbí?“ vykoktali.

„Nemám ho rád po tom, co udělal Mo Salahovi ve finále Ligy mistrů,“ vysvětlil Harvey, zarytý fanda Reds. Tím návštěva v podstatě skončila.

28. červenec 2019 – jeden z nejšťastnějších Elliotových dnů. Právě tehdy oficiálně vstoupil ke Kloppovi na Anfield.

Bylo mu pořád šestnáct a hned hrál soutěžní zápasy, takže se stal i nejmladším hráčem v dějinách Liverpoolu. „Pomohli mi všichni, ale nejvíc Hendo,“ prozradil benjamínek.

Kapitán Jordan Henderson se stal jeho druhým tátou. „Na prvních trénincích byl trochu vykulený,“ vyprávěl s úsměvem, „ale když nasadil housle Van Dijkovi a Firmino málem upadl smíchy, byl prostě náš.“

Minulou sezonu hostoval v Blackburn Rovers, a přestože mu bylo sedmnáct, připsal si 7 tref a 15 asistencí. Jeho zásah proti Millwallu (střela do šibenice) zvolili fanoušci gólem roku.

„Na věku nezáleží,“ řekl Carragher. „Když má někdo takovou kvalitu, musíte mu dát prostor. Harvey byl jedním z nejlepších hráčů Championship!“

Po krutém zranění nepropadl zoufalství a nepřipomínal ani na vteřinu zmučenou duši nebo uplakánka, který volá k nebesům: „Proč? Proč zrovna já?“

„Chmury jsem si zakázal,“ objasnil. „Prostě jsem pracoval a věřil, že všechno dobře dopadne.“

A to se stalo. V únoru se vrátil a comeback oslavil gólem v FA Cupu „Na hřišti nepobyl ani 20 minut a hned taková krása,“ žasl Klopp. „To jeho uzdravení... Promiňte, těžko hledám slova,“ netajil pohnutí.

O týden později se Reds utkali s Interem v osmifinále Champions League. Pod vítězství 2:0 se podepsali staří známí – Alisson, Trent, Van Dijk, Robertson, Fabinho, samozřejmě Salah, Jota, Mané.

A Harvey Elliott, v osmnácti nejmladší liverpoolský i anglický hráč, který nastoupil v základní sestavě v play off Ligy mistrů.

DALŠÍ POKLAD(Y) ANFIELDU