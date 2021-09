Horor pro Liverpool: šílené zranění, ale faul to nebyl? Elliott potěšil fanouška

K situaci došlo po hodině hry za stavu 2:0 pro Liverpool. Nizozemský obránce Struijk, který přišel na hřiště z lavičky ještě během prvního poločasu, se snažil zastavit brejk „reds“ a šel do skluzu proti unikajícímu Elliottovi. Trefil sice balon, při velmi nešťastném zákroku ale mladému záložníkovi poranil kotník. Elliott se začal svíjet bolestí, nemohl se zvednout, a pohled na šokované spoluhráče a Jürgena Kloppa odvracejícího zrak hovořil za vše.

„Je to vážné zranění,“ potvrdil německý kouč. „Viděl jsem to hned, jak se to stalo, jeho noha nebyla na správném místě. Proto jsme byli všichni v šoku. Hrál výborný zápas, je to skvělý hráč, a teď je pryč. Nechci, aby takhle mladý kluk něco takového zažil v takhle brzké části své kariéry, ale stalo se to. Teď tu musíme být pro něj.“

Obránce Leedsu Struijk byl ze vzniklé situace viditelně rozrušený, Elliottovi se omlouval. Od rozhodčího Craiga Pawsona okamžitě dostal červenou kartu, angličtí experti ale řeší, zda nešlo jen o nešťastnou náhodu. Byl to vůbec faul?

„Nejdůležitější je, aby byl ten chlapec v pořádku. Ale nejsem si jistý, jestli Struijk měl být vyloučený,“ řekl ve studiu Sky Sports bývalý kapitán Manchesteru United Gary Neville. „Červená karta přišla kvůli zranění spíš než kvůli tomu zákroku.“

„Vypadá to jako neškodný zákrok. Jde do skluzu, aby Elliotta zranil? Ne, samozřejmě že ne,“ dodal někdejší záložník Liverpoolu Jamie Redknapp. „Harveymu přeji brzké uzdravení, ale je mi líto i Struijka. Kdyby mu nezlomil kotník, červenou by nedostal,“ dodal.

Podobný názor má i bývalý elitní sudí Mark Clattenburg, který vše rozebral ve sloupku pro deník Daily Mail. Připomněl smolný zákrok, při kterém Heng Min-Son z Tottenhamu vážně zranil Andrého Gomese z Evertonu a dostal červenou kartu. Spurs se ale odvolali a uspěli, korejská hvězda mohla hned zase nastoupit.

„Leeds je v podobné situaci, odvolání taky může být úspěšné,“ odtušil Clattenburg. „Kvůli vážnosti zranění jsme nemohli vidět opakované záběry. Ale když ten Struijkův zákrok posoudím podle toho, co jsme viděli v reálném čase, nevypadal špatně. Craig Pawson ani neodpískal faul, Struijk podle něj čistě vyhrál balon. Ale Darren Englad u VARu kvůli vážnosti zranění navrhl červenou kartu,“ doplnil.

Ať Struijk dopadne jakkoli, je jisté, že zraněného Elliotta čeká dlouhá cesta zpět na trávníky. 18letý talent čeká operace, zatím podstoupil první vyšetření ještě v nemocnici v Leedsu. Tam mimochodem udělal radost fanouškovi.

„Můj syn si dnes na fotbale zlomil ruku. A kdo byl v nemocnici vedle něj? Harvey Elliott a jeho rodina. Harvey dal synkovi svůj dres ze zápasu a kopačku. Kluk má takovou radost!“ pochlubil se na Twitteru šťastný otec malého fotbalisty, který v nemocnici náhodou ležel vedle jednoho ze svých idolů.