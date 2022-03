Belgický král šéfuje Manchesteru. V závěru se United vzdali, štve legendu  

Radost fotbalistů Manchesteru City po gólu do sítě městského rivala z United • Reuters

Byli pod tlakem. Liverpool se díky sobotní výhře 1:0 nad West Hamem dostal na dostřel tří bodů a případná ztráta v derby by tak vyšla Manchester City draho.

Domácí proto nenechali nic náhodě a od prvních minut vládli trávníku.

Důrazný nástup potvrdil úvodní brankou Kevin De Bruyne, který chladnokrevně uklidil výtečný přízemní centr Bernarda Silvy.

„Bylo to dokonalé od první minuty, “ liboval si Pep Guardiola, kouč City.

„Rudí ďáblové“ se museli srovnat s absencí Cristiana Ronalda, jenž do utkání nemohl zasáhnout kvůli problému s kyčlí. Zodpovědnost tak na sebe vzal Jadon Sancho. Odchovanec City, jenž přišel na Old Trafford v létě za astronomických 2,4 miliardy korun z Borussie Dortmund, se v posledních týdnech dostává do formy, což potvrdil i krásnou brankou na 1:1.

„Bohužel těch pět minut před vyrovnáním byla jediná pasáž zápasu, v níž se United „citizens“ vyrovnali,“ glosoval Peter Schmeichel.

Mužstvo Pepa Guardioly si totiž záhy vzalo osud zápasu zpět do svých rukou, když si De Bruyne našel odražený míč po šanci Phila Fodena a nekompromisně jej poslal do sítě.

„Byl jsem vždy ve správný čas na správném místě,“ komentoval své góly ryšavý šikula.

Kdo čekal po změně stran „rudé ďábly“ odhodlané derby otočit, byl rychle vyveden z míry.

„Takhle, City hráli výborně. Obzvláště ve druhé půli. Jenže výkon United byl po přestávce přímo směšný. Posledních pětadvacet minut bylo naprosto ostudných,“ rozčiloval se Gary Neville, jenž získal v dresu United osm ligových titulů.

City tak zásluhou dvou gólů Rijáda Mahreze, přičemž především volej po rohovém kopu De Bruynea byla výstavní trefa, rozdrtili svého městského rivala 4:1 a zvládli důležitý krok v boji o titul.

„Jdeme zápas od zápasu. Liverpool včera vyhrál, ale my jsme dokázali odpovědět nejlepším možným způsobem. Sem tam se nám stane, že neuděláme výsledek, jaký bychom chtěli. Vždy ovšem hrajeme tak, jak máme a budeme bojovat až do konce,“ pronesl bojovně hráč zápasu.

Naopak Manchesteru United se značně komplikuje boj o Ligu mistrů a legendy se opět zlobí.

„Jsem schopen odpustit chybu, ale nikdy se nesmí stát, že se nevrátíte do obrany nebo nepodstoupíte souboj. Takoví hráči by už neměli znovu nastoupit za United. Můžete prohrát zápas, ale jde o způsob, jakým ho prohrajete. V závěru se normálně vzdali. To je prostě neomluvitelné, když nosíte tento dres,“ vybuchl vyhlášený bouřlivák Roy Keane.