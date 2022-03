Liverpool zdolal oblíbený West Ham a tlačí na City. Souček se omlouval

Jestli na někoho Liverpool doma umí, je to West Ham. Vítězství 1:0 bylo už pátým triumfem „reds“ v řadě. „West Ham hrál opravdu dobře, ale my jsme skvěle bránili, tvrdě bojovali a získali tři body,“ těšilo Andyho Robertsona, jenž si připsal 200. start v dresu Liverpoolu. Skotský bek si tak může vychutnat nedělní manchesterské derby, v němž se domácí „citizens“ budou chtít opět vzdálit na čele Premier League. „Nenechám si to ujít,“ těší se.