Ponížení United po Liverpoolu: kouč naznačil změny, ikona lituje nástupce

Luis Díaz poslal Liverpool do vedení už v 5. minutě • Reuters

Mohamed Salah zakončil ve 22. minutě nádhernou akci a bylo to už 2:0 pro Liverpool • Reuters

Sadio Mané a Virgil van Dijk slaví gól do sítě United • Reuters

Podle manažera Manchesteru United slavný klub Liverpool ponížil. Co řekla legenda Gary Neville? • Koláž iSport.cz

O titulu nemůže být ani řeč a pomalu se vzdaluje i čtvrté místo v Premier League zajišťující start v Lize mistrů. Manchester United se navíc střetl s krutou realitou, když ho zválcoval tým ze špičky. „Je to trapné, je to zklamání a možná až ponížení. Ale jsou prostě lepší,“ neschovával se po po prohře 0:4 s Liverpoolem dočasný trenér United Ralf Rangnick. Práci v klubu ostře zkritizovala legenda Gary Neville. „Klub je v podstatě rozbitý na hřišti i mimo něj. S novým manažerem soucítím," prohlásil pamětník Fergusonovy slavné éry.

Slavnému klubu, jenž titul slavil naposled před devíti lety na konci éry Sir Alexe Fergusona, se po odchodu legendárního Skota nepovedlo správně naladit na vítěznou vlnu. Nedaří se výběr hráčů, ani manažera.

Boj o titul v konkurenci Liverpoolu a městského rivala ze City je pouze utopií. Co je ale horší, v aktuální sezoně to nevypadá ani na TOP čtyřku zajišťující start v přístím ročníku Ligy mistrů. „Rudí ďáblové“ ztrácí body, kde se dá. Nejhorším soupeřem je pro ně však suverénně Liverpool, s nímž se už v lize potkali dvakrát. V obou případech odešli poraženi při celkovém skóre 0:9!

„Je to trapné, je to zklamání a možná až ponížení. Musíme si připustit, že jsou tak šest let před námi,“ přiznal po utkání dočasný kouč Ralf Rangnick. V klubu moc dobře vědí, že německý expert napáchané škody na jaře nezvrátí.

U týmu nicméně zůstane jako konzultant. Díky tomu už lehce poodkryl chystané velké letní změny. Ty mají pomoci poskládat tým novému kouči. Slavnou značku by měl totiž od léta převzít v současnosti stále trenér Ajaxu Erik ten Hag. „Dojde k velké přestavbě. Přijde šest, sedm, možná deset nových hráčů,“ prozradil Rangnick.

Neville: Klub je rozbitý. S Ten Hagem soucítím

Do hodně ostrého hodnocení nejen utkání s Liverpoolem, ale také celkové práce v klubu se pustil někdejší obránce ze slavné éry Gary Neville. V klubu působil celou kariéru, profesionálně mezi lety 1994 - 2011. Kritizuje manažerské kroky poslední dekády i majitele - rodinu Glazerových.

„Klub je v podstatě rozbitý na hřišti i mimo něj. Stadion se rozpadá, tréninkové hřiště upadá zpět na druhou kolej oproti jiným areálům. Majitelé vytahují z klubu 25 milionů liber ročně, když by měli investovat,“ prohlásil Neville ve studiu Sky Sports.

Dál se mu nelíbí způsob přivádění hvězdných hráčů, kteří jsou podle něj povyšováni nad kteréhokoliv z manažerů z poslední doby.

„Přivedli hráče s velkou pompou jako Alexise Sáncheze nebo Paula Pogbu. Jdete do Liverpoolu, Chelsea, Manchesteru City a manažer je hlavní postavou klubu. Naopak za posledních 10 let byli v United podkopáváni povýšením hráčů do až božského stavu a hráči pak nepodali žádný výkon,“ myslí si Neville.

Může se všechno změnit příchodem odborníka Ten Haga, který si s Ajaxem v sezoně 2018/19 zahrál dokonce semifinále Ligy mistrů?

„Soucítím s ním,“ naznačil Neville jednoduše, jak složitá práce nového kouče v Manchesteru čeká. „Zoufale se snaží Ten Haga dostat do klubu, aby uklidnili vášně protestujících fanoušků.“

Stane se Nizozemec spasitelem „rudých ďáblů“, nebo bude dalším z řady věhlasných manažerů, kteří po Fergusonovi zklamali? Zatím je jasné, že z přestupového hlediska půjde na Old Trafford o hodně horké léto.