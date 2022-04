Potlesk a ikonická hymna pro Ronalda. Gesto fanoušků dojalo i Kloppa

Liverpool vs. Manchester United. Větší duel v Anglii neexistuje, rivalita mezi oběma kluby je protkaná historií. V úterý večer nicméně šla na Anfieldu stranou. Fanoušci se spojili a společně vyjádřili podporu Cristianu Ronaldovi, hvězdě „Rudých ďáblů“, který v pondělí oznámil úmrtí jednoho ze svých novorozených dvojčat. Symbolicky v 7. minutě utkání (číslo Ronaldova dresu) celý stadion vstal a kondoloval minutou potlesku. Do toho zněla ikonická píseň a zároveň hymna domácích You´ll Never Walk Alone (Nikdy nepůjdeš sám). Portugalský fenomén utkání pochopitelně vynechal.