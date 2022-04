První hráč opouští Chelsea kvůli sankcím. Kouč: Máme svázané ruce

„Situace je taková, že Antonio chce z klubu odejít. Informoval mě o tom v soukromém rozhovoru,“ řekl Tuchel pro Sky Sports. „Dali jsme do toho všechno, já i klub. Kvůli dalším věcem okolo jsme ale už nemohli více bojovat,“ doplnil německý trenér.

Ruský majitel Abramovič má po únorovém vpádu ruských vojsk na Ukrajinu z nařízení britské vlády zmražený majetek a klub funguje v omezeném režimu. Vedle obnovování smluv nesmí ani prodávat či kupovat hráče a má pozastavený prodej vstupenek pro domácí fanoušky.

„Bez sankcí bychom alespoň mohli (v jednání s Rüdigerem) dál bojovat, ale takhle máme svázané ruce. Nebereme to ale osobně. Je to jeho rozhodnutí. Je naší klíčovou postavou a zůstane to tak až do konce sezony. Je to ale zklamání,“ řekl Tuchel.

Češi v zahraničí: Pavlenka míří do bundesligy, Vydra pálil za Burnley Video se připravuje ...

Londýnský klub hledá nového vlastníka, nabídky předložila již tři konsorcia. „Bylo by to ideální, kdyby se převzetí klubu podařilo co nejdříve, ale když posekáte trávu, také chvíli trvá, než doroste,“ řekl Tuchel. „V posledních týdnech jsme se snažili soustředit na to, co můžeme ovlivnit, a to jsou jen naše další zápasy,“ uvedl trenér třetího týmu anglické ligy.

Devětadvacetiletý obránce Rüdiger přišel do Chelsea v roce 2017 z AS Řím. V dresu „Blues“ vyhrál Anglický pohár, Ligu mistrů, Evropskou ligu, Superpohár UEFA a mistrovství světa klubů.

Vedle Rüdigera vyprší smlouva na konci sezony také jeho spoluhráčům Cesaru Azpilicuetovi a Andreasi Christensenovi.