Lampard zuří po derby: Okradli nás o penaltu, na Salaha by byla

Anfield Road a Goodison Park jsou od sebe vzdáleny ani ne kilometr a půl, v rámci 34. kola Premier League se Merseyside derby hrálo v červené aréně a skončilo další porážkou Evertonu. Hosté drželi na hřišti Red vyrovnaný stav hodinu, než vstřelil vítězný gól Andrew Robertson.

Frank Lampard si ale ještě po zápase myslel, že měl jeho tým tou dobou vést. Nebo minimálně měla být ve statistikách zahrávaná penalta. Chvíli po přestávce totiž v pokutovém území šel k zemi jeho útočník Anthony Gordon po souboji s Joëlem Matipem.

„Pro mě je to penalta, ale tady ji prostě nedostaneš,“ divil se Lampard po zápase. „Pokud by to byl Mo Salah na druhém konci hřiště, penalta se píská. Nechci vyvolávat konflikt, ale taková je realita fotbalu. Hrál jsem v týmech z horní poloviny ligy, takže to chápu. Ale tohle penalta byla, jasný faul,“ rozjel se.

Anthony Gordon byl v zápase u několika vyostřených situaci. V prvním poločase dostal žlutou kartu za simulování ve vápně. Po strkanici s Matipem po pauze nepřišla ani druhá karta, ani pokutový kop. Z opakovaných záběrů je ale vidět, že mu kamerunský stoper mimo jiné šlápl na nohu.

Zatímco v domácím prostředí v posledním týdnu obrali Toffies Leicester i Manchester United, coby hosté jsou nejhorší v celé Premier League s jediným (srpnovým) vítězstvím v celé sezoně. I proto spadli do sestupové trojky na místo Burnley, jehož vítězství zařídil Matěj Vydra.

„Ale z tohohle zápasu si můžeme hodně vzít. Byl to dobrý výkon proti těžkému soupeři. Museli jsme mít plán, jak jim nedat prostor a hodinu jsme ho dobře plnili. Proti takovému soupeři je těžké bojovat,“ prohlásil Lampard. Do konce zbývá 6 kol a za týden přijede na sever Anglie další velkoklub – Chelsea.