United mávali fanouškům, hvězdy se hádaly o Ronalda. Ten poslal vzkaz

Cristiano Ronaldo slaví svoji trefu do sítě Chelsea • ČTK / AP / Dave Thompson

Mohl to být parádní gól • Reuters

Proti Chelsea se Ronaldo pověsil do vzduchu, ale nemířil přesně • Reuters

Domácí derniéru v tomto ročníku Manchester United zvládl, porazil Brentford 3:0. Aspoň něco nepokazil. Když se po závěrečném hvizdu hráči loučili s fanoušky a děkovali za podporu, kamera se zaměřila na Cristiana Ronalda, jenž pronesl: „Ještě jsem neskončil!“ Zatímco budoucnost Portugalce je ve hvězdách, ačkoli se proti ní kriticky vymezil Jamie Carragher, jiní se s Old Trafford loučili. Poslední sbohem dali Nemanja Matič či Juan Mata. Opona spadla, sezona v „divadle snů“ skončila.

Konec utrpení, chce se v případě Manchesteru United říct. Jenže „rudé ďábly“ čekají ještě dva venkovní duely, ve kterých hrají o zbytky cti a také o Evropskou ligu. Alespoň, že domácí rozlučka klapla. „Jasně, je příjemné se střelecky prosadit. Ale gólové statistiky mě nezajímají, chci trofeje,“ prohodil trochu kysele Bruno Fernandes, autor úvodní trefy do sítě Brentfordu.

Druhou přidal jeho portugalský parťák. Cristiano Ronaldo dostal pas za obranu, tělem si odstavil protihráče a s míčem si to našteloval do pokutového území, kde byl poslán k zemi. Představení hodné „divadla snů“. Penaltu pochopitelně proměnil a opět jednou dokázal, že v sedmatřiceti na fotbalový důchod nemyslí.

„Nejenže vybojoval pokutový kop a dal gól, ale taky makal, pomáhal v defenzivě a pro spoluhráče byl lídrem a inspirací,“ líčil Ralf Rangnick, dočasný kouč United, jehož na konci sezony nahradí Erik ten Hag. „Proč by Cristiano nemohl být součástí jeho týmu? Pokud vím, měl by pokračovat. Ale tohle je otázka, na kterou se musíte zeptat Erika,“ delegoval dotaz Němec.

V létě proběhne na Old Trafford čistka, jestli se říká, že v kabině bude průvan, v Manchesteru čekejte tornádo. Na odchodu má být podle anglických médií až dvanáct hráčů. Po utkání s Brentfordem se s fanoušky loučili Matič a Mata. Další budou následovat.

„Je patrné, že několik hráčů klub opustí, takže bude potřeba pár nových, špičkových fotbalistů. Pevně věřím, že pokud na tomto procesu budeme všichni spolupracovat, pozvedneme úroveň Manchesteru United zase tam, kde by měla být,“ prohlásil Rangnick.

Nejasné pokračování je ohledně Ronalda. Smlouvu má ještě na další ročník, ale záleží, co řekne Ten Hag. Ve studiu Sky Sports došla řeč pochopitelně i na tohle téma. A dost nahlas se k němu vyjádřil Jamie Carragher, legenda Liverpoolu a toho času televizní expert: „Můj problém s United je, že přivedli Cristiana zpátky. Jeden z největších klubů na světě by neměl kupovat sedmatřicetiletého hráče.“

Carragher nemá problémy s kritickými komentáři a často míří přesně. Své názory navíc umí rozvést, obhájit. „Představte si, že jste Ten Hag a víte, že musíte přivést mladého útočníka. Ale jakou roli bude mít? Postavíte na něm hru, nebo poslouží jako někdo, kdo bude krýt záda Ronaldovi? Myslím, že tyhle problémy řešit nechcete.“

Jedna otázka zní, jestli Ten Hag najde pro Portugalce ve svých plánech místo. A druhá, zda vůbec Ronaldo touží na Old Trafford pokračovat. Nemládne, čas nezastaví a kdo ví, kolik mu ho ještě na fotbalových trávnících zbývá. Je hladový, chce vyhrávat a projekt na znovuzrození „rudých ďáblů“ nějakou chvíli potrvá.

„Manchester má spoustu jiných problémů. Proto nechápu, proč ho přiváděli,“ přemítal Carragher. „Dovedete si představit, že by Liverpool vzal zpátky Luise Suáreze? Nemyslím si. United mohli minulé léto získat Haalanda, jenže ten teď jde do City. Akce s návratem Ronalda ukázala malost klubu, šlo jen o tah pro fanoušky.“

Když se řekne A, je potřeba zmínit i B. Ronaldo v této sezoně nastřílel za United 24 gólů, z toho 18 v lize, jeho trefy v Lize mistrů posunuly klub do vyřazovací fáze. Je třetím nejlepším kanonýrem Premier League a v domácích zápasech nedal nikdo víc branek než on. A jen pro připomenutí, mluvíme o hráči, kterému je 37 let, tedy věk, ve kterém si drtivá většina fotbalistů užívá nějaký pátek fotbalový důchod.

„Postavte Ronalda do sestavy Liverpoolu a dá víc gólů než Salah. Ale zvládl by Salah dát osmnáct branek v současném týmu United? Nemyslím si,“ vracel úder Roy Keane, legenda Manchesteru United, Carragherovi ve studiu.

Ať s Ronaldem, či bez něj. Příznivci Manchesteru upínají myšlenky směrem k dalšímu ročníku. Na tu, která pro ně brzy skončí, by nejraději zapomněli, vymazali z paměti. Jenže někdy právě pád na dno, může znamenat lepší zítřky. „Víme, že se tento ročník nepovedl. Tohle si fanoušci nezasloužili. Neustále nás podporují, za což děkujeme. Nezbývá nic jiného, než vyhrát poslední dva zápasy sezony a pak začít od začátku,“ dodal Fernandes.