Meditace pro Haalanda. De Bruyne nasázel čtyři góly a vítal posilu

Kevin De Bruyne poslal Manchester City rychle do vedení • Reuters

Třicetiletý špílmachr ve středeční dohrávce 33. kola nastřílel tři góly do 24. minuty a zaznamenal třetí nejrychlejší hattrick od začátku utkání v historii Premier League. Po třetí trefě roztáhnul ruce a imitoval Haalandovu meditační pózu. I když na rozdíl od útočníka Dortmundu, který City v létě posílí, zůstal stát a nešel do tureckého sedu. V 60. minutě ještě zvýšil na 4:1 a jednoznačný triumf hostů poté dokonal Raheem Sterling.

„Udělal jsem tu oslavu, protože jsem dal tři góly, to se nestává. Byl to skvělý začátek od týmu i ode mě. Myslím, že jsme odehráli dobrý venkovní zápas. Mám velkou radost,“ zářil rodák z Drongenu před novináři. „Výborně jsme na hřišti alternovali s Bernardem Silvou nebo Philem Fodenem. Každou šanci v prvním poločase jsme proměnili, což se do zápasu promítlo,“ uvedl belgický reprezentant.

Tímto počinem vylepšil svou letošní bilanci na patnáct ligových branek. Překonal tak své dosavadní maximum v dresu City ze sezony 2019/20, kdy zaznamenal třináct přesných zásahů. Oproti minulým ročníkům ubral na asistencích, důvodem je jistě i to, že letos mužstvo Pepa Guardioly nehraje na klasického útočníka a tím se otevírají gólové příležitosti pro dravé záložníky.

Sám bývalý vynikající středopolař si poté výkon svého svěřence nemohl vynachválit. „Nezastavitelný, brilantní, úžasný, vynikající, dokonalý,“ nešetřil španělský lodivod superlativy na adresu svého klíčového hráče.

„Kevin vždy dokáže mimořádné věci. Je fantastický, když jde o asistence, ale musí dávat i góly, což se mu v tomto ročníku daří. Je nejproduktivnější za dobu, co spolupracujeme. Jsem za něj moc rád, protože vstřelit čtyři branky v rozhodující fázi ligy je hrozně důležité. Jenom mě mrzí, že pátý gól mu překazila tyč,“ doplnil jednapadesátiletý kouč.

Manchester City tak zaznamenal klíčové body v boji o mistrovský titul a udržel si náskok před Liverpoolem. „Musíme hrát pokaždé jako s Wolverhamptonem. V neděli nás čeká West Ham, který prožívá skvělou sezonu a hraje výborně. Je to jejich poslední domácí zápas, takže víme, že to bude hodně těžké," dodal De Bruyne.