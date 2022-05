Haaland v City? Klopp: Bohužel dobrý přestup. Expert vypíchl zádrhel

Jürgen Klopp okomentoval příchod Erlinga Haalanda do Manchesteru City • koláž iSport.cz

Boj o titul v Premier League ještě neskončil a Jürgen Klopp už se musí zaobírat překážkou, kterou mu největší soupeři nachystali na další ročník. Ta překážka má něco přes metr devadesát, blond vlasy, strašlivý hlad po gólech a na zádech jmenovku HAALAND. „Bohužel to je pro ně velmi dobrý přestup,“ okomentoval kouč Liverpoolu převlečení norského střelce do nebesky modré náležící Manchesteru City.

Klopp si v úterý pozdě večer mohl oddechnout. Liverpool sice na hřišti Aston Villy brzy prohrával, nakonec ale vyválčil výhru 2:1 a pořád se drží na dostřel prvnímu Manchesteru City. Ten už ale podniká kroky k tomu, aby v příštím ročníku přetahovaná o první místo tak vyrovnaná nebyla. Světle modrý dres od léta oblékne Erling Haaland, norský kanonýr, který v dresu Dortmundu zapsal 85 gólů v 88 zápasech.

Kloppovi se, stejně jako trenérům a obráncům ostatních týmů, musely protočit panenky. Citizens jsou už teď nejlepším ofenzivním týmem ligy - jejich 89 vstřeleným brankám se rovná jen Liverpool, který má o zápas navíc, jinak jsou všichni o 20 tref a více pozadu.

Guardiolovo družstvo ale hraje bez klasického útočníka. Na pozici „falešné devítky“ se točí ofenzivní esa ze zálohy jako Phil Foden a Kevin De Bruyne nebo křídelník Raheem Sterling. Pro Gabriela Jesuse, který měl být novým hroťákem číslo jedna, našel katalánský stratég lepší místo na křídle.

Když jsou Citizens takhle dobří bez tradičního útočníka, jací asi budou, když jim na hrotu bude řádit jeden z nejlepších střelců světa? „Pomůže jim. Hodně,“ analyzoval na pozápasové tiskové konferenci tah svých rivalů Jürgen Klopp. „Hrají specifickým způsobem. Erling si najednou uvědomí, že bude často dávat góly jen tím, že na zadní tyči správně nastaví nohu,“ popsal styl, podle nějž City rozebírají obrany soupeřů a často zakončují do odkryté brány.

„Je to zvíře. V Dortmundu byl párkrát zraněný, ale když je zdravý, tak je to fakt zvíře. Bohužel je to pro ně velmi dobrý přestup,“ dodal Klopp.

Haalandův příchod dychtivě očekává i bývalý bek Liverpoolu Jamie Carragher, toho času expert Sky Sports. „Skvělý přestup nejen pro City, ale pro celou Premier League. Budeme na něj všichni zvědaví. On a Mbappé vypadají jako dvě největší hvězdy, co časem překonají Messiho a Ronalda,“ zářil někdejší obránce.

Zároveň upozornil na jedno „ale“, na které poukazují mnozí experti. Haaland nemůže počítat s tím, že bude největší hvězdou, na kterou budou všichni hrát. Citizens dávají branky týmově. „Bude dávat góly, proto přišel. Ale to negarantuje, že City budou pořád jen vyhrávat. Musí ho integrovat do týmu. To znamená, že aby pro něj udělali místo, vypadne ze sestavy kreativní hráč, který jim pomáhá držet míč a mít kontrolu nad hrou,“ vypíchl Carragher.

Haaland dorazí do Manchesteru hned 1. července s otevřením přestupního okna. Citizens za něj zaplatí výstupní klauzuli ve výši 60 milionů eur (1,5 miliardy korun), mzdou ve výši 375 tisíc liber (11 milionů korun) týdně bude patřit k nejlépe placeným hráčům ligy. Pokud udrží formu, kterou nastolil v Dortmundu, tak i k nejlepším.