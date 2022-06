Pogba pálí do United: Chtějí mě a nic nenabídli! Jen 8,5 milionu týdně...

Když se dva rozcházejí, může to jít klidně, anebo taky ne. V případě Paula Pogby a Manchesteru United půjde o druhou variantu. I když se zprvu zdálo, že se Francouz s Old Trafford rozloučí v klidu a míru. Jenže devětadvacetiletý záložník nastražil tikající bombu. Čas výbuchu? Pátek. V ten den vyjde na Amazonu dokument o mistrovi světa z roku 2018 – „Pogmentary“. A z uniklých záběrů je zřejmé, že exploze otřese Divadlem snů. Je na nich, jak se naštval po návrhu nové smlouvy od United. Nabídka 300 tisíc liber (8,5 milionu korun) týdně jej urazila. „Tohle jsem ještě neviděl,“ říká.

V červeném dresu s „ďáblem“ na hrudi strávil posledních šest sezon. Kromě první, kdy Paul Pogba s United získal dvě trofeje, se ostatní zaškatulkovaly do kategorie nevydařených. Ne, tohle spojení nefungovalo. Někdy se věci musí rozpadnout, aby mohly vzniknout nové, lepší. V tomhle případě příhodné rčení.

Klub se s Pogbou rozloučil, poděkoval za služby, góly a asistence. Těch ale nebylo tolik, kolik se čekalo. V Divadle snů posledních pár roků hraji šumaři. V hlavní roli? Francouzský středopolař. Do té jej dosadili zdecimovaní fanoušci Red Devils. Devětadvacetiletý hráč dokonce nedávno přiznal, že trpěl depresemi. Nejlepší léta fotbalové kariéry promarnil. Potenciál na papíře nepřetavil ve výkonnost na hřišti.

Proto bylo zřejmé, že otočí listem. Po konci smlouvy opustí Manchester a napíše novou kapitolu. Na rozloučenou se ale rozhodl odpálit mosty na Busby Way, ulici vedoucí k Old Trafford. Že by se ještě někdy vrátil do United? Nehrozí. Přitom to mohlo být všechno jinak.

Na začátku poslední sezony Pogba zářil, v úvodních čtyřech kolech anglické ligy si připsal sedm asistencí. V kancelářích klubu moc dobře věděli, že mu běží poslední rok ze smlouvy. Tehdejší trenér Ole Gunnar Solskjaer tlačil na vedení, aby s dominantním záložníkem podepsalo nový kontrakt.

A Pogbovi slíbil, že kolem něj postaví tým, který Manchesteru vrátí zašlou slávu. Francouzovi se idea líbila. Byl nakloněn k podpisu. A dokument „Pogmentary“, který vyjde v pátek na Amazonu a pojednává o jeho kariéře, odkrývá scény ze zákulisí. Na internetu se objevily první uniklé záběry.

Mino Raiola, Pogbův agent, jenž 30. dubna podlehl dlouhé nemoci, na nich informuje svého klienta. „Paule, nacházíš se ve velmi zvláštní situaci. Nemáš ponětí. Nemáš ponětí,“ říká do telefonu.

Načež se ho Pogba ptá: „Udělal Manchester druhou nabídku?“ Raiola odpovídá: „Ano. Absolutně chtějí, abys zůstal. Pro mě ale jejich návrh tomu neodpovídá! Řekl jsem jim, že pokud se chtějí domluvit. Musí přijít s něčím mnohem lepším.“

Původní týdenní plat Pogby byl 290 tisíc liber (8,3 milionu korun) týdně a nová nabídka smlouvy pojednávala o gáží 300 tisíc liber (8,5 milionu korun) týdně. Společně s Raiolou si představovali mnohem vyšší částku. Jenže United víc dát nechtěli. Proč by taky? V předchozích pěti sezonách jim toho Francouz moc nesplácel a tahle suma jim přišla adekvátní. Pořád by patřil mezi nejlépe placené hráče v Premier League.

Jenže Pogba se urazil. „Blafují. Jak můžou říct, že mě absolutně chtějí a nic mi nenabídnout?“ táže se naštvaně. „Pokud kolem tebe chtějí vybudovat nový tým, musí jednat jinak a na stůl položit mnohem víc peněz,“ uklidňuje ho Raiola.

United ale s novým vylepšeným návrhem nepřišli. Místo toho se smířili se ztrátou hráče, za kterého před šesti lety zaplatili 89,3 milionů liber (2,5 miliardy korun). V jedné z posledních scén dokumentu Pogba přísahá, že Manchesteru ukáže, jakou chybu udělal, když mu nenabídl lepší smlouvu.