United opouští „virus“ za šest miliard. Na rozloučenou dostal Pogba bonus

Revoluce na Old Trafford odstartovala. Kádr Manchesteru United zchudl o šest jmen, včetně Paula Pogby. Hvězdný Francouz, jenž dres „rudých ďáblů“ oblékal pod pseudonymem „Virus“. Takhle jej označil José Mourinho. Fanoušci odchod devětadvacetiletého záložníka zrovna neoplakávají. Zato finanční oddělení sčítá obrovské ztráty. Šestileté angažmá vítěze mistrovství světa 2018 vyšlo klub na víc než šest miliard. A na rozloučenou dostal dárek v podobě 110 milionů korun v podobě bonusu za dodržení smlouvy. „Divadlo snů“ opouští jako volný hráč a patrně zamíří zpět do Juventusu.

Měl se stát symbolem nové éry. Úspěšné. A především vítězné. Když se v roce 2016 Paul Pogba vracel do Manchesteru United, očekávání byla megalomanská. Nyní po šesti letech klub opouští jako mučedník, na jehož bedra fanoušci naložili pětiletý zmar slavného klubu. Odsouzený viník, který právo na obhajobu v podobě zářných výkonů na hřišti nevyužil.

Místo toho zapadl do nedostačujícího standardu pro klub velikosti Manchesteru. Nejlepší léta fotbalové kariéry promarnil na severu Anglie, kde nikdy naplno nerozvinul ohromný potenciál. Proto usoudil, že fotbalový um půjde oprášit o dům dál.

United za jeho příchod vysázeli Juventusu 89,3 milionů liber (2,6 miliardy korun). Společně s platem a bonusy se celkové náklady na provoz francouzského záložníka vyšplhaly na závratných 219 milionů liber (6,3 miliardy korun). Po šesti letech tuhle investici lze označit za trefu vedle. Do historie se zapíše jako jeden z nejhorších přestupů Manchesteru. Pogba s „rudými ďábly“ získal pouze dvě trofeje. V sezoně 2016/17 Ligový pohár a Evropskou ligu. Od té doby nic.

Neomylný čas na Old Trafford napočítal pět let bez trofeje.

Pošramocený běh dějin přišel do „divadla snů“ zvrátit Erik ten Hag. Holandský trenér se již ujal úřadování. První úkol? Vyčistit toxický kádr. Manchester United zatím potvrdil šest odchodů: Lee Grant, Juan Mata, Nemanja Matič, Edinson Cavani, Jesse Lingard a Paul Pogba. Seznam není rozhodně konečný.

Nová éra (kolikátá už?) započne tedy bez Francouze, jehož odkaz zůstane navždy poskvrněn. Vlastně je to záhada. Proč v Manchesteru nezářil? Přitom v dresu Francie to byl vždy jiný Pogba. Lepší, rozdílový, klíčová postava.

V roce 2018 pomohl své vlasti ovládnout světový šampionát. Jenže když poté oblékl červený trikot s „ďáblem“ na hrudi, zase bylo všechno špatně. Najednou to nefungovalo. Po hřišti se pohyboval jen stín fotbalisty, jemuž se předpovídal Zlatý míč. Ale proč?

Tíživý rébus, nad kterým dumají fanoušci, experti i bývalí trenéři United. Vlastně všichni.

Odpověď hledal i José Mourinho, jenž vedl Manchester v letech 2016 – 2018 a Pogbu na konci svého angažmá označil za „virus“. Pojem posléze samovolně přejala i řada fanoušků. „Myslím, že to nebylo o tom, abych z něho dostal to nejlepší. Ale dopřát mu to nejlepší,“ přemítal portugalský kouč.

Podle současného trenéra AS Řím se Pogba nechal příliš snadno rozptýlit, nedokázal se udržet soustředěny a naplno koncentrovaný. „Vezměte si mistrovství světa,“ líčil Mourinho. „Tam podával špičkové výkony. Čím to? Protože byl odříznutý od reality. Zavřený měsíc v kempu se spoluhráči, kamarády a jediné, na co se upínal, byl šampionát.“

I v Manchesteru předvedl Pogba několik parádních výkonů, kdy zvedal lidi ze sedaček a diváci u televize hltali jeho umění. Jenže formu nikdy nedokázal vyladit na delší časový úsek. Jeden zápas zářil, další tři bída. A takhle pořád dokola.

„Klubová sezona je dlouhá. Program čítá spoustu zápasů a ne všechny jsou náročné. Hrajete se slabšími soupeři a mnohdy polevíte. Nedokážete se vybičovat k nejlepšímu výkonu. Myslím, že tohle je Paulův problém,“ dodal Mourinho.

Manchester United opouští Pogba jako volný hráč. Klub za něj nic neinkasuje, navíc mu ještě vyplatí 3,78 milionů liber (110 milionů korun) v rámci bonusu za dodržení kontraktu.

A kam Francouz zamíří? Nejreálněji se jeví návrat do Juventusu. Ve hře má být podle francouzských médií i Paris Saint-Germain. Naopak Real Madrid se závodu o jeho podpis prý neúčastní. Zájem projevil i Pep Guardiola, jenž měl se záložníkem osobně mluvit. Jenže přesun do City, což by byl bolavý pohled pro fanoušky „rudých ďáblů“, Pogba odmítl.