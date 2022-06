Nespokojený CR7? Agent měl Ronalda nabídnout AS Řím. Mluví se i o Chelsea

Neaktivita či neschopnost Manchesteru United na přestupovém trhu se nejspíš moc nelíbí hvězdnému veteránovi Cristianu Ronaldovi. Rudým ďáblům údajně předložil ultimátum, že pokud tým neposílí, sám odejde . Těmhle informacím nasvědčují i spekulace z Itálie. Agent Jorge Mendes totiž měl nabídnout Portugalcovy služby AS Řím, které přitom trénuje rovněž jeho klient José Mourinho. Starý známý z působení CR7 v Realu... United ale chtějí hvězdu udržet.

Sedmatřicetiletý Cristiano Ronaldo má být údajně po nevydařené sezoně nespokojený s prací United na posílení kádru. Jedinou velkou akvizicí je kouč Erik ten Hag. Jinak v Manchesteru spíše počítají odchody - Paul Pogba, Jesse Lingard, Juan Mata nebo Nemanja Matič.

Ultimátum vedení klubu je pouhou spekulací. Ale informace italského football-italia.net, že Ronaldův agent Jorge Mendes svého klienta nabízí do AS Řím, hypotéze o odchodu hvězdy z Old Trafford nahrávají.

Nedávno se rovněž spekulovalo o zájmu Bayernu Mnichov, který však přivedl jako volné hráče Sadia Maného z Liverpoolu. O Ronalda tak už nejspíš nestojí.

Pozor ale na možný pikantní přestup v rámci Anglie. Nový majitel Chelsea Todd Boehly se totiž podle anglických médií setkal právě s agentem CR7 Mendesem.

Podle vyjádření zástupců United i informací přestupového experta Fabrizia Romana stojí na Old Trafford i nadále o Ronaldovy služby. Není tedy na prodej.

Nicméně s přibývajícím časem a nepřibývajícími posilami klubu je možné, že agent vyvine větší úsilí a Ronaldo se po pouhém roce po návratu s Red Devils rozloučí. „Přestupové okno bude ještě dlouhé, může se to změnit...“ naznačil Romano ve svém tweetu možný vývoj jednání.

Každopádně osud jednoho z nejlepších hráčů posledních téměř 20 let bude toto léto velmi zajímavé sledovat.