Malér United, musí splašit náhradu za Ronalda. Kdo ho na hrotu zastoupí?

Kdo nahradí Ronalda na hrotu Manchesteru United? • FOTO: Koláž isport.cz Co budeme dělat? Dumají v kancelářích na Old Trafford. Manchester United počítal s tím, že Cristiano Ronaldo zůstane. Erik ten Hag si ho namaloval do plánů. Jenže Portugalec zaskočil klub, když požádal o posvěcení k odchodu. Chce hrát Ligu mistrů. Soutěž, která mu patří. Red Devils tak musí narychlo měnit přestupovou politiku na tohle léto. Sice ve skrytu duše doufají, že CR7 nakonec přeci jen setrvá. Pokud se ale objeví vážný zájemce o jeho služby, nelze předpokládat, že by mu stáli v cestě. Sedmatřicetiletý forvard se navíc v pondělí nepřipojil k týmu v přípravě na novou sezonu. Omluvil se z rodinných důvodů. Proto je potřeba se zaměřit na to, kdo by ho mohl na hrotu nahradit?

Anthony Martial Pokud Ronaldo odejde, bude Martial jediným klasickým útočníkem v kádru United. Ale… Francouzský forvard už během minulé sezony požádal o svolení k přestupu jinam. Jeho kariéra stagnovala, čas na hřišti se ztenčil. Poslední půlrok strávil na hostování v Seville, kde to neklapalo. Teď by mohl zvážit pokračování na Old Trafford. V šestadvaceti letech je pořád v ideálním věku, schopnosti má, o tom není pohyb. Problém byl vždy spíš v nastavení jeho hlavy. Kdyby ho Erik ten Hag zresetoval, mohl by znovu nakopnout svůj fotbalový život.

Marcus Rashford V mládežnických kategoriích nastupoval na postu desítky. V prvním týmu United ale při personální nouzi začínal jako útočník. Postupem času se vyprofiloval jako levý křídelník. Tam se dle vlastních slov cítí nejlépe, když si může míč z lajny navézt do vápna a zakončovat. Nyní by se ve čtyřiadvaceti letech mohl zase vrátit doprostřed. Není to pro něj neznámé prostředí. Navíc by uvolnil prostor na krajích hřiště pro mladíky jako Anthony Elanga a Alejandro Garnacho, kteří se tlačí do prvního týmu. Z Ajaxu má navíc rozšířit obzory na křídle Brazilec Antony.

Paulo Dybala Na první pohled se to nabízí. Dybala je po konci smlouvy v Juventusu volný a k mání. Podle italských médií má namířeno do Interu, ale United by mohli zamíchat kartami, pokud se vloží do hry. Na Britských ostrovech už se objevily první zprávy, podle kterých představitelé Red Devils měli kontaktovat jeho agenta. Argentinec není vyloženě forvard, spíš mu vyhovuje, když hraje trochu hlouběji jako druhý útočník. To ale neznamená, že nemůže nastupovat na hrotu. Góly mu nejsou cizí, v dresu Staré Dámy ve 293 duelech nasázel 115 branek.

Arnaut Danjuma Prožil vydařený ročník. Upozornil na sebe zejména v Lize mistrů, kde v jedenácti zápasech šestkrát skóroval a senzačně dotáhl Villarreal do semifinále Ligy mistrů. Už během sezony se několikrát spojoval s Manchesterem United. Skauti „rudých ďáblů“ byli několikrát spatřeni na zápasech „žluté ponorky“ a hlavním objektem sledování byl především nizozemský forvard. Jenže o toho enormně stojí West Ham, který už se španělským klubem jedná. K dohodě se zatím neblíží. Red Devils by situaci mohli zásadně změnit.

Victor Osimhen V třiadvaceti letech je v ideálním věku. V dresu Neapole za dvě sezony v Serii A dal 24 gólů v 51 zápasech. Je rychlý a v zakončení precizní. Potenciál v něm tkví obrovský, což se projevuje na jeho hodnotě, která je podle renomovaného portálu Transfermarkt.com aktuálně 65 milionů eur. Což je problém pro případné zájemce. Kdo by ho chtěl získat, musel by na stůl položit sumu okolo 100 milionů eur. Zájem projevoval třeba Arsenal, jenže ho odradila právě přestupová částka. Nigerijský forvard má navíc podepsanou smlouvu až do roku 2025.

Jonathan David Je z Kanady a hraje fotbal, čímž se vymyká zvyklostem své země. S míčem mu to ale jde. Platí za jednoho z největších talentů na postu útočníka. V poslední sezoně zaznamenal 15 ligových branek v 31 utkáních Ligue 1. Lille si moc dobře uvědomuje, že ho neudrží dlouho. Spíš jde o to, aby se z jeho odchodu naplnila co nejvíce klubová pokladnička. Ve dvaadvaceti letech představuje David výbornou investici do budoucna. Navíc už v minulosti se mluvilo o tom, že Erik ten Hag je jeho velkým obdivovatelem.