Sterling bez nervózní kukly: éra v City i terč bulváru. Chelsea je nový start

Raheem Sterling na jednom z tréninku po příchodu do Chelsea • Chelsea FC

Anglie zasedla do divácké lóže a zvědavě přihlížela. Kinům vládl Top Gun, fotbalu Raheem Sterling, vlivný reprezentant a nositel Řádu britského impéria, který opustil kokpit City, aby pilotoval stíhačku Chelsea. Moc obvyklé to není. Velkokluby – ty anglické zvlášť – mezi sebou běžně neobchodují. Jistě, Aston Villa prodá za nestydaté peníze Grealishe, Leicester City Maguira, Mahreze, Chilwella, Everton Lukaka, Stonese, Richarlisona, Southampton Van Dijka či Maného, ale hráčské přesuny mezi giganty? To se často nevidí.