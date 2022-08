United opět krvácí. „McFred“? Ostuda... Ten Hag: Nejsem kouzelník. Co posily?

Nová sezona, starý Manchester United. Rudí ďáblové odstartovali Premier League (ne)čekanou porážkou s Brightonem (1:2). „Zas takové překvapení to není, když se podíváte na přestupy klubu v létě,“ poukázal Gary Neville, expert stanice Sky Sports, na fakt, že Red Devils přivedli jen tři posily. Roy Keane se pustil do dua středních záložníků Fred – McTominay: „Ostuda.“ Příchod Frenkieho de Jong je stále v nedohlednu, tak United dojednávají příchod Adriena Rabiota. A mluví se i o zájmu o Marka Arnautoviče.

Jako v buridanově paradoxu se cítili fanoušci Manchesteru United před startem nové sezony. Jenže na rozdíl od osla, jehož dohnala k smrti nerozhodnost, ze které hromádky sena se nasytí, ačkoli obě byly stejně hutné, jejich dilema trvalo 90 minut.

Optimismus? Kdepak. „My se jdeme najíst ke stánku s pesimismem,“ shodli se příznivci na Old Trafford po fiasku s Brightonem (1:2).

„Jsem trenér, neumím kouzlit,“ pronesl trefně Erik ten Hag. Ačkoli United pod jeho taktovkou v přípravě předváděli slibné výkony, v Premier League zakopli hned o první překážku.

Ale propadat panice? To není na místě. Jürgenu Kloppovi trvalo tři sezony, než dal Liverpool do kupy a poprvé reálně zabojoval o titul. I Pep Guardiola v úvodním ročníku na britských ostrovech tápal.

„Dejte Ten Hagovi šanci, dejte mu peníze,“ líčil Roy Keane pro Sky Sports coby expert, „aby mohl přivést hráče, které chce. Manchester má problémy, to vidí každý, ale ty největší jsou nahoře. Ve vedení klubu, které ukazuje neschopnost na přestupovém trhu.“

Přes léto kádr United opustilo osm hráčů, zbavil se tuku v podobě disfunkčního Paula Pogby a zhubnul na kost. Teď je potřeba zase přibrat. Ale svalovou hmotu v podobě nových posil.

„Trenér nedostal výbavu, kterou na začátek sezony potřeboval,“ glosoval Gary Neville, legenda Red Devils, trefně fakt, že v kolonce příchodů svítí „pouze“ tři jména (Tyrell Malacia, Lisandro Martínez a Christian Eriksen).

A souboj s Brightonem ukázal, že nejaktivnějším klubem do konce letního přestupového okna by měl být právě Manchester United. Chce to minimálně tři nové hráče – útočníka, křídlo a středního záložníka. A posledně jmenovaného ze všeho nejvíc!

„Fred a McTominay nejsou dost dobří,“ poukázal Keane na největší slabinu Rudých ďáblů – střed hřiště. Není divu, že Ten Hag tolik touží po Frenkiem de Jongovi. Nizozemský záložník pro trenéra United představuje ultimátní prioritu.

Dvojice „McFred“, jak Fredovi a McTominayovi přezdívají, děsí fanoušky Manchesteru už dobré tři roky. „S nimi nemají United šanci vrátit se na vrchol,“ podotkl Keane. A ví to i Ten Hag.

Fred v pozici šestky, kdy by měl obstarávat distribuci míčů směrem vpřed, ale proti Brightonu naprosto selhal. Už v úvodních deseti minutách soupeři namazal do tutovky, což mu srazilo sebevědomí, aby se ve zbytku duelu raději alibisticky schovával, čímž hra United pochopitelně trpěla.

A McTominay? Ten si jako střední záložník za 78 minut připsal pouhých 27 nahrávek… „A tohle budeme vídat zase týden co týden,“ krčil rameny Keane.

S dávkou kritiky přispěchala i další legenda United. „Když Fred dostane míč, hned se ho zbavuje,“ zlobil se Paul Scholes. „A McTominay se neustále snaží běhat s míčem, jenže ho vždy ztratí... Nechce se po něm nic složitého. Ať prostě balon posouvá jednoduše nahoru na ofenzivní hráče. Proti Brightonu předvedl výkon na kriminál,“ doplnil patrně nejlepší střední záložník v historii Red Devils.

„S Fredem a McTominayem ve středu jsou United v Premier League jedním z nejlehčích soupeřů, proti kterému chcete hrát. A to je ostuda,“ dodal Keane.

Což ukázal Brighton, jenž v prvním poločase v Divadle snů dominoval a po zásluze si vypracoval dvoubrankové vedení. Ten Hag jen nevěřícně přihlížel zmaru svých svěřenců.

K první změně se odhodlal v 53. minutě, kdy z lavičky vytáhl Cristiana Ronalda. Ze hřiště stáhl zoufalého Freda a na post šestky zatáhl Eriksena. „A bylo jasně vidět, že od té doby jsme si vedli mnohem lépe,“ poznamenal Ten Hag.

Ano, Manchester sice snížil, když si míč do vlastní sítě dopinkali hráči Brightonu po rohovém kopu, jinak šlo ale o sterilní snahu alespoň vyrovnat. Marně, a tak Ten Hagova éra odstartovala trpkou porážkou.

„Nejsem spokojený, absolutně ne,“ soukal ze sebe nizozemský kouč po zápase. „Prohráli jsme, i když jsme nemuseli. Měli jsme si vést mnohem lépe.“

Porážka na úvod sezony otevřela staré rány, které opět krvácí. Zázraky se nedějí na počkání. Postavit Manchester zpátky na nohy zabere nějaký čas. Fanoušci Rudých ďáblů se musí obrnit, připravit se na další tvrdé direkty. Ale v Ten Hagovi mají víru, že konečně našli správného trenéra, který má jasnou vizi.

Ten teď potřebuje čas, aby mohl svoji fotbalovou filozofii napumpovat do žil hráčů. A hlavně to chce posily, bez nich to nepůjde. Ale zároveň je otázkou jaké? O víkendu se mluvilo o příchodu 33letého útočníka Marka Arnautoviče a v pondělí se pak objevily zprávy o středopolaři Adrienu Rabiotovi z Juventusu. To nejsou zrovna vábivá jména...

