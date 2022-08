BANG, BANG! Haaland se rozjel po svém. Legenda United lituje obránce

Proti obraně Liverpoolu to měl Erling Haaland náročné • Reuters

Celé léto je to velké téma. Jak si povedou nová esa Liverpoolu a Manchesteru City? Oba celky, které v posledních letech spolu zápolí o titul šampiona Premier League, v přestupovém okně přilákaly velká jména: na Anfield zamířil z Benfiky Lisabon Darwin Núněz a Cityzens ulovili z Dortmundu Erlinga Haalanda.

Úvodní kolo ukázalo, že bude o zábavu postaráno. V sobotu vstřeleným gólem a asistencí pomohl Nuněz k bodu pro „reds“ na půdě nováčka Fulhamu. V neděli se v Londýně představil i Haaland. Ovšem na Olympijském stadionu, kde své domácí zápasy hraje West Ham s českou spojkou Tomáš Souček a Vladimír Coufal.

Parný podvečer však patřil blonďákovi s culíkem. „Ukázal obrovskou kvalitu. Skvělou rychlost, zakončení a díky kvalitě kádru kolem něj se bude neustále dostávat do šancí. Troufám si říct, že může vstřelit 20 a více gólů. Hodně štěstí všem obráncům, kteří se s ním potkají,“ uznale pokyvovala legenda konkurenčních United Roy Keane ve studiu televizní stanice Sky Sport.

Poprvé na sebe nová akvizice City upozornila po půlhodině hry, kdy už v brance „kladivářů“ nestála jednička Lukasz Fabianski, ale náhradník Alphonse Areola. Haaland při stíhání pasu do vápna šikovně píchl balon mimo brankářův dosah, Francouz mu sáhl pod nohy a byla z toho penalta pro hosty.

K exekuci se postavil norský reprezentant a levačkou otevřel skóre. Ještě více ale rezonovala akce z druhého poločasu, kdy Kevin de Bruyne narýsoval přímku za nesrovnanou obrannou linii West Hamu a severský uragán dal ve žlutočerném venkovním dresu Manchesteru vzpomenout na časy z Dortmundu: Sprintem dostihl míč, našteloval si jej na levačku a Areola byl znovu bezmocný.

„Bylo to dobré,“ uznal Haaland v televizním rozhovoru. „Jsem rád, že se do toho dostávám. Viděli jsme náš potenciál v utkání s Bayernem. Proti Liverpoolu to nebylo úplně ono, ale myslím si, že se začneme zlepšovat.“

Haaland se v barvách City prosadil po 21 letech a 234 dnech od posledního utkání otce Alfa-Ingeho, který rovněž oblékal barvy klubu z Manchesteru, v anglické lize. "Jsem rád, že otec oba góly viděl a měl z nich radost. Znamená to pro mě hodně," těšilo mladého střelce, jenž je teprve druhým hráčem v historii City, který na úvod vstřelil dva góly. Naposledy se to povedlo Sergiu Agüerovi v srpnu 2011.

Při gólové oslavě pak po vzoru pistolníku střílel prsty do vzduchu. Byl zkrátka nepolapitelný. Stejně jako v předešlých premiérách na světových scénách. V bundeslize i Lize mistrů dokonce debutoval třemi přesnými zásahy.

Daleko k tomu nebylo ani v neděli - jenže Gündoganův centr nedokázal Haaland hlavou ideálně usměrnit. „Je to o tom, abychom si na sebe zvykli. Denně to na tréninku ladíme a zkoušíme,“ líčila nová hvězda Premier League, kterou po střídání v 78. minutě našly televizní kamery, jak společně s De Bruynem zapáleně řeší jednu ze situací na trávníku.

„Ale už je to skoro půl hodiny od mého posledního gólu, takže musím zase pokračovat,“ završil interview nenasytný viking.