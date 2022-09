West Ham utratil 4,5 miliardy. Z United chtěl získat konkurenci pro české duo

Přes léto se pořádně rozšoupl. West Ham utratil za osm posil 4,5 miliardy korun. A to ještě kouč David Moyes stál o „nechtěné duo“ z Manchesteru United, které by vytvořilo přímou konkurenci pro Vladimíra Coufala a Tomáše Součka. Ten naposledy svým gólem zařídil remízu v londýnském derby s Tottenhamem (1:1). „Kladiváři“ se z agónie ze začátku ročníku probrali k životu.

Start do sezony v podání West Hamu připomínal auto, které při otočení klíčkem ani neškytlo. Tři zápasy, tři prohry, nula vstřelených gólů…

Stačilo ale přilít trochu české kapaliny a „Kladiváři“ se zahřáli do provozní teploty. Po výhře na hřišti Aston Villy (1:0) vydolovali bod za remízu 1:1 v londýnském derby s našlapaným Tottenhamem. Vystřelil ho Tomáš Souček po akci jako z učebnice.

Vedla po ose Česko – Jamajka – Česko. A začala u všudypřítomného Vladimíra Coufala. Ten promptně rozehrál autové vhazování, míč poslal rovnou do vápna na Michaila Antonia, který ho posunul na Součka, jenž si balon levou nohou připravil a pravou poslal do sítě.

„Speciální trefa,“ neskrýval po zápase radost český záložník, „ale musím poděkovat Antoniovi za asistenci. Když přebíral míč, věděl jsem, že ho dostane ke mně. Máme mezi sebou speciální spojení,“ vyzdvihl parťáka a zároveň poznal i nového.

Proti Spurs se totiž představil Lucas Paquetá, druhá nejdražší posila West Hamu v historii. 25letý záložník přišel z Lyonu za 42,95 milionů eur (1 miliarda korun). Víc stál už jen Sébastien Haller, za kterého Frankfurt v létě 2019 inkasoval 50 milionů eur (1,2 miliardy korun).

„Ještě toho s námi příliš neodtrénoval,“ líčil Souček na adresu Paquety, „takže to bylo trochu zvláštní. Přesto za tak krátkou dobu ukázal neuvěřitelnou kvalitu. Všichni víme, co umí. Stačí se podívat, co dokázal ve Francii.“

Nejraději nastupuje na postu desítky v rozestavení 4-2-3-1. V této konstelaci pro Součka přímou konkurenci nepředstavuje. Brazilec ale může hrát i jako klasický střední záložník.

A v defenzivnější taktice 5-4-1, kterou londýnský klub rovněž využívá, pro jednoho z trojice Declan Rice, Souček a Paquetá nezbude místo…

„Chtěli jsme pojítko mezi záložní řadou a útokem,“ nastínil David Moyey, kouč West Hamu, své záměry s Paquetou. „Potřebujeme lepší finální fázi, větší kreativitu a překvapivá řešení. Naší hře dodá speciální momentum.“

Skotský trenér se přes léto pořádně rozšoupl. Vedení West Hamu mu dopřálo luxusní podporu, když za osm posil vysázelo rekordních 182 milionů eur (4,5 miliardy korun). Víc peněz za jedno přestupové období předtím nerozházelo.

A to ještě „Kladiváři“ stáli o „nechtěné duo“ z Manchesteru United. Erik ten Hag po svém příchodu na lavičku klubu z Old Trafford vsadil na pravém kraji obrany na Dioga Dalota, takže Aaron Wan-Bissaka se ocitl na vedlejší koleji.

Anglický bek se celé léto spojoval s odchodem z Divadla snů. A mezi zájemci byl i West Ham, který společně s Crystal Palace nabízel hostování. Jenže United návrhy smetli ze stolu, jelikož nezískali za Wan-Bissaku náhradu.

Moyes zároveň projevil zájem i o krajana Scotta McTominaye, s jehož výkony v dresu Manchesteru ne vždy panuje spokojenost. „Rudí ďáblové“ navíc přivedli Casemira z Realu Madrid. A tak West Ham zkusil otestovat, zda by ho United neuvolnili. Marně.

Zajímavé je, že jak v případě McTominaye, tak i Wan-Bissaky, by šlo o přímé konkurenty pro Součka, respektive Coufala. Ten už navíc na pravém kraji obrany bojuje o místo s Benem Johnsonem.

Příchod McTominay by ale smysl dával. West Ham totiž kromě Součka s Ricem a 22letým mladíkem Conorem Coventrym nemá na post defenzivního záložníka jiné varianty.

Rotace sestavy je přitom nedílnou součástí, přetěžovat hráče v našlapané termínové listině se nemusí vyplatit. Už v sobotu hraje West Hame na půdě Chelsea a příští týden začíná skupinová fáze Konferenční ligy.

„Rychle se to kupí,“ přitakal Souček. „Mezi zápasy máme mnohdy třeba jen den či dva prostor. Ale nestěžujeme si. To je přesně to, proč hrajeme fotbal. Milujeme to.“

Letní posily West Hamu (celkem 182 milionů eur)

Lucas Paquetá (Olympique Lyon / 42,95 milionů eur)

Gianluca Scamacca (Sassuolo / 36 milionů eur)

Nayef Aguerd (Stade Rennais / 35 milionů eur)

Maxwel Cornet (Burnley / 20,7 milionů eur)

Emerson (Chelsea / 15,4 milionů eur)

Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain / 12 milionů eur)

Flynn Downes (Swansea City / 10,65 milionů eur)

Alphonse Areola (Paris Saint-Germain / 9,3 milionů eur)