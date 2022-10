Chelsea podle Pottera: Kepa zase v kurzu, defenziva šlape a útok se hledá

Nový majitel Todd Boehly nechal svým rozhodnutím o odvolání Tuchela vzpomenout na předchozího majitele Romana Abramoviče, jenž kouče střídal jako na běžícím páse. Za svých devatenáct let ve funkci vystřídal ruský oligarcha hned tucet hlavních trenérů. Stačilo, aby se týmu chvilku nedařilo a Abramovič hned hledal nového kouče. Američan Boehly se zachoval stejně, když dal Němci pouhých sedm soutěžních zápasů a poslal ho balit si kufry. Toto jednání bylo o to překvapivější, že Tuchel dostal v létě na přestupovém trhu volnou ruku a téměř neomezené finanční prostředky.

Potter, jehož Chelsea vykupovala z Brightonu za 22 milionů liber (zhruba 620 milionů korun), vštipuje pomalu Blues svou herní filozofii. Pod jeho vedením se týmu ze Stamford Bridge podařilo zvítězit v pěti z dosavadních sedmi zápasů. Anglický kormidelník zatím střídá rozestavení se třemi a čtyřmi obránci. Patrně se Potter pere s tím, které rozestavení je pro Chelsea nejlepší. Ve své dosavadní kariéře Angličan preferoval rozestavení se čtyřmi obránci, avšak materiál, se kterým aktuálně pracuje v Chelsea, se formuje spíše na tříobráncový systém se dvěma wingbacky. To můžeme částečně přičítat bývalému manažerovi Chelsea Tuchelovi, jenž tento systém preferoval a v létě si do něho i kupoval hráče.

I přes časté rotace v sestavě a častou změnu herních rozestavení se zdá, že Potterova Chelsea je směrem do defenzivy pevná. To je značný posun od začátku sezony, kdy londýnský klub inkasoval ještě pod bývalým trenérem desetkrát v sedmi duelech. Velký podíl na pěti čistých kontech v řadě má i znovuzrozený Kepa Arrizabalaga, jehož si Potter vybral jako svou jedničku. Španěl mu jeho důvěru splácí plnými doušky. Přitom byl nejdražší gólman současnosti v létě už jednou nohou pryč z Chelsea, nakonec se rozhodl zůstat a svého rozhodnutí nyní rozhodně nelituje.

Naopak do ofenzivy to zatím není podle Potterových představ. I když se Chelsea daří střílet celkem dost gólů - za sedm zápasů pod Potterem jich vstřelila třináct - herní projev ještě není na takové úrovni, jak by si sám trenér představoval. Svědčí o tom i velké hráčské rotace na ofenzivních postech Blues, v posledním zápase s Brentfordem byla hned čtveřice jiných jmen oproti předchozímu zápasu s Aston Villou. Chyběli dvě největší ofenzivní zbraně Pierre-Emerick Aubameyang s Raheemem Sterlingem. Obě dvě letní posily zatím nenaplňují potenciál, se kterým do Londýna přicházeli. Auba je zatím na třech gólech, Sterling na čtyřech.

Hlavním úkolem v následujících týdnech bude pro Pottera stabilizovat sestavu a rozhodnout se, s jakou formací bude chtít hrát a jakým způsobem dostane do pohody své dva klíčové útočníky.