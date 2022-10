Ronaldo zmizel z lavičky před koncem zápasu. Nebude nominován na Chelsea

Získali důležité a hodně cenné vítězství. Hráči Manchesteru United ve vloženém kole Premier League porazili Tottenham 2:0, šlo o jeden z nejlepších výkonů pod trenérem Erikem ten Hagem. Jenže fanoušci i britská média víc řeší něco jiného… Cristiano Ronaldo zůstal jenom na lavičce a těsně před koncem utkání místo oslav týmového triumfu naštvaně odkráčel do kabin. „Budu to s ním řešit,“ uvedl kouč Ten Hag. Ve čtvrtek večer už bylo jasněji: trenér United vynechá hvězdného Portugalce z nominace na sobotní zápas proti Chelsea

Jedna úžasná kariéra se pomalu blíží ke konci, Ronaldovi bude v únoru osmatřicet. Současná sezona ovšem skvělý odkaz portugalského fotbalisty trochu ničí. V Manchesteru je odstavený na druhou kolej, do několika velkých utkání vůbec nezasáhl. Už není hlavní hvězdou, kolem které se na hřišti (i mimo něj) všechno točí. A nenese to úplně ideálně.

United ve středu přehráli Tottenham, ve druhé půli rozhodli díky trefám Freda a Bruna Fernandese. „Všech jedenáct hráčů podalo velkolepý výkon. Ne, musím se opravit, výborně si vedli i střídající hráči. Byl to opět týmový výkon. Viděl jsem jedenáct bránících hráčů a jedenáct útočících hráčů. Mám radost,“ chválil spokojený trenér Ten Hag.

Ronaldo se mu do plánů patrně nehodil, proto ho nechal zápas sledovat jenom z lavičky. Portugalec ovšem až do konce nevydržel a v 89. minutě zničehonic zmizel v tunelu vedoucím do kabin. Britský deník Daily Mail dokonce píše, že podle některých zdrojů okamžitě opustil i Old Trafford.

To vyvolalo velký rozruch mezi fanoušky na sociálních sítích, Ronaldovo počínání se logicky nelíbilo ani Ten Hagovi.

„Viděl jsem ho, ale budu to řešit až zítra (ve čtvrtek). Dnes tomu nevěnuji pozornost, slavíme vítězství. Teď se chci soustředit na skvělou týmovou práci,“ uvedl kouč „rudých ďáblů".

Podobný incident se nestal poprvé. Ronaldo předčasně odešel i z přípravného utkání proti Vallecanu, ve kterém byl o poločase vystřídán. S občasnými výstřelky značky CR7 se musel potýkat také bývalý kouč United Ralf Rangnick.

„Ten Hag se s tím teď musí vypořádat. Příběh zápasu by ale měl být o výhře nad Tottenhamem, ne o Ronaldově odchodu,“ upozornil v televizním studiu expert a bývalý skvělý útočník Thierry Henry.

„Trenér udělal veliké rozhodnutí, které se ukázalo jako správné. Mluvíme o možná nejlepším hráči historie, ale Ten Hagovi teď Ronaldovo chování ztěžuje situaci,“ přidal se Alan Shearer, další legenda.

United po vítězství poskočili na páté místo Premier League. Na čtvrtou Chelsea, s níž se utkají v sobotu, ztrácí jediný bod. Ronaldo na utkání nebude za trest nominován. Jak bude pokračovat jeho příběh?