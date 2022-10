Další macatý šek? United si vyhlédli náhradu za Ronalda. Ve hře i Schick

Joao Félix se v Atlétiku Madrid trápí • FOTO: Reuters

První otázka zní: opustí Cristiano Ronaldo Old Trafford v lednu, nebo až v létě? A druhá: kdo muže se sedmičkou na zádech nahradí? Políčko tajenky se snaží rozluštit anglická média i skauti Manchesteru United, kteří brázdí Evropou a hledají toreadora, jenž vrátí do Divadla snů gólový punc. Zároveň však musí splňovat přísná taktická kritéria trenéra Erika ten Haga. Nejžhavější kandidát se nachází v Madridu a zrovna zvažuje, co dál. Další aspiranti střílí branky ve francouzské Ligue 1, ale Kylian Mbappé to není. A co takhle Patrik Schick? Priorita Red Devils je jasná: nový útočník.