Legenda o Ronaldovi: Nepřijatelné chování, tohle musí skončit. Ať odejde

„Musí to skončit. Ronaldo musí odejít někam, kde bude každý víkend hrát,“ řekl v rozhovoru pro Sky Sports sedmačtyřicetiletý Neville, který během devatenáctiletého působení v United nastupoval i s Ronaldem.

„Ronaldo roli náhradníka nikdy nepřijme, což je v pořádku. Ale klub se s ním musí domluvit na okamžitém odchodu, nebo uzavřít příměří do mistrovství světa a pak to celé skončit,“ dodal.

Ronaldo v letech 2003 až 2009 s United získal tři tituly a vyhrál Ligu mistrů. Loni se po angažmá v Realu Madrid a Juventusu do klubu vrátil. O vydařený comeback však zatím nejde.

V minulém ročníku sice pětinásobný držitel Zlatého míče dal 24 gólů, ale United v anglické lize skončili až šestí a nekvalifikovali se do Ligy mistrů. V létě proto chtěl mistr Evropy z roku 2016 odejít, ale nenašel se zájemce.

V této sezoně Ronaldo dal jen dva góly ve 12 zápasech a stal se z něj náhradník. Při středeční výhře 2:0 nad Tottenhamem odmítl v závěru nastoupit a poté v 88. minutě odešel předčasně do šatny.

SESTŘIH: Man. United - Tottenham 2:0. Cenná výhra domácích, údery ve druhé půli Video se připravuje ...

Trenér Erik ten Hag ho kvůli tomu vyřadil z nominace na sobotní duel s Chelsea, se kterou United i bez sedmatřicetileté hvězdy remizovali 1:1. Předčasně ze zápasu Ronaldo odešel už v letní přípravě.

„Bylo to podruhé, co Ronaldo nasedl do auta a odjel z Old Trafford ještě před tím, než se do šatny dostali jeho spoluhráči,“ uvedl Neville. „A jako někdo, kdo atmosféru v kabině zažil, říkám, že to je nepřijatelné,“ prohlásil.

„Navíc když se zamyslíte nad tím, jestli má být Cristiano v sestavě, tak United jsou bez něj lepší a Erik ten Hag to ví. Takže jediné, co Cristiano a klub mohou udělat, je, sednout si a domluvit se na ukončení spolupráce,“ řekl Neville.