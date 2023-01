Slavné kluby v krizi, Arteta v pohodě a United bez klíčového záložníka

Chelsea v sezoně 2016/2017 a Liverpool o tři roky později. Doba, kdy angličtí giganti zvedli nad hlavu pohár pro vítěze nejslavnější fotbalové ligy světa není tak dávno. I proto jsou fanoušci „Reds“ i „Blues“ při pohledu na aktuální tabulku na pokraji deprese.

Liverpool vedený Jürgenem Kloppem je až devátý. Parta kolem Mohameda Salaha dostala v posledních dvou zápasech po třech gólech a nutno podotknout, že Brighton ani Brentford ještě nedávno nebývali pro slavný klub obávanými soupeři.

Svěřenci Grahama Pottera jsou ještě o jednu příčku zpátky a doufají, že z letargie vytáhnou klub ze Stamford Brigde alespoň posily, do kterých majitel Todd Boehly od začátku ledna opět neváhal investovat. I když je ligová soutěž teprve lehce za půlkou, tohle klání, které společně se studiem Match Time přinese CANAL+ Sport v sobotu ve 13:00, může být dobrým odrazovým můstkem pro oba soupeře.

Manažeři na odstřel

Ještě hůře jsou na tom soupeři odpoledního zápasu. Pohled na tabulku musí Davida Moyese z West Hamu i Franka Lamparda z Evertonu doslova děsit. Oba slavné kluby jsou vedle sebe natěsnané v sestupovém pásmu na 19. a 20. příčce. To by po devatenácti zápasech ještě asi nemuselo být zdrojem nových šedin pro oba manažery, ale kromě výsledků zaostávají oba i v herním projevu. Shodně nepoznali ligovou výhru od konce října loňského roku.

V útoku bezzubí „Hammers“ se už možná budou moci spolehnout na novou posilu Dannyho Ingse, aktuálně nejlepšího střelce konkurenční Aston Villy. Se špatnou formou týmu se bohužel vezou i výkony českých hráčů. Zatímco v první půlce sezony platil Tomáš Souček za pevnou součást záložní řady a Vladimír Coufal občas vysedával na tribuně, teď se situace obrátila a jistější pozici má pravý bek.

Kromě fanoušků na oba manažery tlačí i klubové vedení. Moyes dostal v letním i zimním přestupovém okně k dispozici desítky milionů liber na posilnění kádru a v případě sestupu by tyhle obří investice přišly vniveč. A co by Everton dělal v Championship s rozestavěným stadionem pro 52 tisíc diváků za plánovaných 700 milionů liber, je velká záhada.

To nejlepší na konec

Sobotní fotbalový program ale bude pouhým předkrmem před nedělním hlavním chodem. Po problematické první půlce sezony se až zázračně zvedá Manchester United, kterému vtiskl novou tvář nizozemský stratég Erik ten Hag. United okupují třetí příčku a proti prvnímu Arsenalu si i bez vykartovaného Casemira hodně věří. Koneckonců na podzim si s „Gunners“ poradili i bez třicetiletého Brazilce.

To svěřenci Mikela Artety se momentálně vůbec nedívají kolem sebe a svojí vysněnou titulovou jízdu si užívají. Důkazem budiž poslední North London Derby, ve kterém s přehledem přejeli Tottenham 2:0.

Kromě pravidelné dávky fotbalové zábavy si CANAL+ Sport o tomto víkendu připravil pro své diváky i pár specialit. Kromě vstupů z hrací plochy si přímo na trávníku Emirates Stadium Karel Häring popovídá s legendárním Emanuelem Petitem a ostřílený profesionál Matúš Lukáč přinese ten nejsyrovější komentátorský zážitek ze stanoviště přímo ve svatostánku londýnského velkoklubu.

O živé vstupy z Anglie nebude nouze ani v pondělí, kdy se v závěru tradičního Premier Clubu přesuneme na Craven Cottage, kde domácí Fulham přivítá v dohrávce 21. kola Tottenham.