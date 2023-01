První titul po Wengerovi? Víme, co všechno stojí za obrodou Arsenalu

Video se připravuje ... Fakta jsou neúprosná. Šest sezon bez Ligy mistrů, devatenáct bez titulu a pocit zmaru posledních let. O to víc dechberoucí je momentální tažení Arsenalu. Gunners vedou tabulku o osm bodů před Manchesterem City a právě s Citizens si na konci ledna mohou ověřit, jak na tom jsou, a to v rámci FA Cupu. Ještě předtím nastoupí proti United. Udělají zásadní krok k mistrovskému poháru? Tady jsou důvody, které stojí za obrozením londýnského velkoklubu.

KONEC EMERYHO Nástupcem legendárního Arséna Wengera po sezoně 2017-2018 byl Španěl Unai Emery, který naprosto bezprecedentně se Sevillou hned třikrát opanoval Evropskou ligu. Klub z Andalusie patří do širší španělské i evropské špičky, bylo však otázkou, jak si kouč povede na té úplně nejvyšší scéně. A v PSG ani Arsenalu se mu nevedlo. „Nenaučil se dostatečně dobře anglicky na to, aby své myšlenky lépe formuloval a přenesl je na hráče. Nezbláznil své svěřence ani fanoušky k tomu, aby šli za ním. Je to zkrátka ideální trenér pro klub ze širší špičky, což dokazuje teď v Aston Ville. Ovšem do Arsenalu se prostě nehodil,“ říká znalec anglického fotbalu a redaktor deníku Sport Martin Vait. Arsenal měl přitom po Wengerovi pevně danou strukturu. Skvělého datového analytika z Borussie Dortmund Svena Mislintata, Ivana Gazidise, který celou organizaci zastřešoval a dnes působí v AC Milán nebo Raula Sanllehiho, jenž měl zkušenosti s hráčskými agenty. Pod těmito všemi Unai Emery působil. Emotivní Unai Emery během zápasu s Leedsem • Foto Reuters

VYVOLENÝ ARTETA Pokud se nám u Emeryho nelíbila dostatečná znalost angličtiny, tato překážka padla v případě angažování Mikela Artety. Taky Španěl, ovšem za Arsenal sám hrával v letech 2011 až 2016 a dále kopal v Rangers a Evertonu. „Než přišel do Arsenalu, byl jenom asistentem Pepa Guardioly. Neměl tedy žádné velké trenérské zkušenosti. Příchod do klubu velikosti Arsenalu by byl obří skok pro každého. Arteta měl ovšem jasnou ideu. Věděl, že klub je v některých ohledech zatuchlý a dokázal vyhrávat pragmaticky. Navíc je absolutním detailistou. Ke klubovému vedení si ale musel hledat cestu, ještě před jeho příchodem skončil Ivan Gazidis. A třeba hráčské příchody Pepeho, Williana nebo Cédrica Soarese byly předražené. Kolem Arsenalu se motali lidé, kteří dotahovali přestupy s pochybnými motivacemi,“ vysvětluje Vait. Artetovým vrcholem bylo vítězné finále FA Cupu proti Chelsea. Tahle trofej jeho reputaci hodně pomohla. Mikel Arteta • Foto Reuters

AUBAMEYANGŮV ODCHOD Poté, co Pierre-Emerick Aubameyang dostal novou rekordní smlouvu, šel jeho výkon dolů a lineárně s tím dosáhl záporné hodnoty jeho vliv na kabinu. Jeho uvolněnější charakter zrovna v danou chvíli Mikel Arteta nepotřeboval. „Tým byl až moc závislý na jeho gólech. A když nepřicházely, a nevytvářel si ani šance, tak se celý Arsenal rozpadal. Vznikly otazníky, zda kouč ví, co dělá. Řešily se metody jeho tréninku. Na konci minulé sezony tým prohrál klíčové zápasy s Tottenhamem i Newcastlem, protože ztrácel v osobních soubojích. Přitom na ty Arteta kladl důraz,“ popisuje Vait. Vše se obrátilo k lepšímu po odchodu Gabonce do Barcelony a dalších borců nehodících se do Artetova stylu včetně Mesuta Özila. Ačkoli se kádr Arsenalu stal docela úzkým, kabina se pročistila. Další nepostup do Ligy mistrů byl sice šokem, důležitějším se však stal proces, který naznačil, že se teď vše otočí k lepšímu. Útočník Pierre-Emerick Aubameyang • Foto Profimedia.cz