Trefné postřehy vyměnil za jízlivost. Postihl Kloppa syndrom Mourinho?

Desáté místo a několik těžkotonážních porážek. Liverpool je v krizi a Jürgen Klopp, o jehož pozici se spekuluje, zuří. Podle The Athletic se ale o trenérské výměně neuvažuje. Klub dostal v posledních letech do výšin, nálada je však nyní výrazně jiná než v době mistrovských oslav na jaře 2020 nebo při triumfu v Lize mistrů o rok dřív. Zkušený kouč není úplně v pohodě, časté jsou i jeho výpady vůči reportérům. Ať už při rozhovorech u hřiště nebo na tiskových konferencích. Web iSport.cz proto přináší několik jeho divokých reakcí, byť za poslední roky by se jich našlo ještě mnohem víc. Podívejte se ve VIDEU.