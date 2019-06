Šmicer: Pod Kloppem bych chtěl hrát. Trpišovský se mu podobá | iSport.cz

V úterý sedl do letadla směr Hongkong. Stará garda Liverpoolu odehraje v sobotu v asijském mraveništi exhibiční duel proti Dortmundu. Vladimír Šmicer očekává, že triumf v Champions League bude mít ještě nějaký dojezd. „Oslava asi proběhne,“ tuší.

S Liverpoolem jste slavil triumf v Lize mistrů v roce 2005. Byly nyní emoce v něčem podobné?

„Tenkrát v Istanbulu to bylo samozřejmě krásnější, dojemnější. I vzhledem k průběhu, kdy jsme s AC Milán v poločase prohrávali 0:3. Teď jsem to prožíval vyloženě jako fanda. Radost jsem měl samozřejmě velikou, ale srovnávat se to vážně nedá. Z Liverpoolu jsem pryč, už v tom nemám prsty. Ovšem potěšilo mě, jak nás s Patrikem Bergerem poznávali fanoušci a zdravili se s námi. Bývalé hráče strašně respektují.“

I proto vám byla doručena pozvánka na oslavnou party Liverpoolu?

„Ano. Klub na hotel pozval i bývalé hráče. S Patrikem jsme vzali sebou i naše kluky. Konkrétně mladej Páťa je doslova horlivý fanoušek Liverpoolu, má i klubové tetování. Když jsme jim řekli, že existuje šance se potkat s hráči, tak jsme na party museli vyrazit. To jinak nešlo. Nakonec to bylo strašně příjemný. Všichni hráči byli uvolnění, přirození, nadšení z vítězství. Nebyli oddělení od ostatních hostů, přitom tam bylo asi tři sta lidí. Moc jsme si to užili.“

S hráči se určitě každý chtěl vyfotit. Neošívali se?

„Možná jim to bylo trochu nepříjemný, ale nedali to na sobě znát. Berou to jako daň úspěchu. Mnohem horší by bylo, kdyby zase prohráli. Nálada byla opravdu skvělá. Byli tam všichni. Trenér Klopp, celý realizační tým, hráči. Stejně tak naši bývalí spoluhráči - Robbie Fowler nebo Sami Hyypiä. Zavzpomínali jsme, ale nejvíc nadšení byli naši kluci. Udělali si fotky s oblíbenými hráči.“

Se synem Jiřím jste se vyfotili s Jürgenem Kloppem. Stačili jste si něco říct?

„Byla to chvilka. Nic velkého. Každý hráč tam měl rodinu, kamarády. Stejně tak Klopp. Každý mu chtěl popřát, na dlouhé rozhovory nebyl prostor. Každopádně na něm bylo strašně vidět, jak je šťastný. Právě na té fotografii úplně září. Měl za sebou dlouhou historii prohraných finále a takový úspěch si strašně zasloužil. Všichni mu to přáli.“

Kloppovi se povedla jedna úžasná věc – bez výjimky získal na svoji stranu hráče i fanoušky.

„Přesně tak. Tohle on umí. Když přicházel do Liverpoolu, fandové si od něj hodně slibovali a věřili mu. Myslím, že je nezklamal. Mužstvo se neustále lepší, Klopp přivádí dobré hráče, tým je pod ním silnější a silnější. Loni byli dvacet bodů za City a prohráli finále Ligy mistrů. Letos byli za City jen o bod a triumfovali v Champions League. Navíc koho Klopp chce v mužstvu udržet, toho udrží. Z toho lze usuzovat, že klukům se v Liverpoolu líbí. Vlastně odešel jen Coutinho, což se nakonec ukázalo jako fantastický obchod, protože za ty peníze koupili Alissona a Van Dijka. Minulé léto neodešel nikdo, navíc přišel Fabinho, Keita a Shaquiri, protože Klopp věděl, že potřebuje hodně široký kádr. Bez toho by tak náročnou sezonu nedali. Podívejte, co na konci sezony předvedl Origi. Celý rok moc nehrál, ale v semifinále zničil Barcelonu a pojišťovací branku přidal ve finále. Je vidět, že kluci chápou svoji roli, nikdo si nestěžuje, že není třeba tolik vytěžovaný. V tom spočívá umění trenéra.“

Čistě hypoteticky: chtěl byste pro Kloppa hrát?

„Nedávno jsem četl rozhovor se Stevenem Gerrardem, který přesně tohle říkal. Z Kloppa vyzařuje úžasná aura, charakter. Je to vážně osobnost. Jeho emoce, styl chování během zápasů, komentáře na tiskových konferencích, to všechno sedí. A ano, moc by se mi líbilo pod ním hrát. Takové trenéry jsem měl vždycky rád. Povzbudí, žijí s týmem, není jim to jedno. Proto jsem rád, že ve Slavii máme Jindru Trpišovského. Je podobný typ. Nemyslím jen kšiltovkou, ale zejména tím, jak na hráče působí, jak je povzbuzuje a jak celý tým vede. Je moc dobře, že někdo podobný Kloppovi je i v českém fotbale.“

Momentálně jste se starou gardou Liverpoolu v Hongkongu, kde se střetnete v rámci exhibičního zápasu s Dortmundem, jenž bude mít v sestavě Jana Kollera. Dojde ještě na nějakou oslavu?

„Asi ano, v rámci nějaké večeře. Docela jsem zvědavý, jaká bude kulisa zápasu, jelikož v Asii je Liverpool nesmírně populární a po vítězství v Lize mistrů si bude chtít každý obléct klubový dres. O nás slávistech se říká, že v případě úspěchů vylézáme z děr, v Asii je to podobné.“