Změna u Kloppa po 46 letech: Můj obličej vypadá divně!

„Nikdy mi brýle nevadily, byl jsem na ně zvyklý,“ řekl Klopp, který brýle nosil od osmi let. „V posledních letech ale byl problém, že už jsem ani s nimi neviděl moc dobře. Proto jsem to musel vyřešit,“ přidal.

V létě se proto podrobil operaci. „A díky tomu teď vidím velmi, ale opravdu velmi dobře,“ uvedl Klopp. Na život bez brýlí si zatím nezvykl. „Můj obličej bez nich vypadá divně,“ prohlásil.

„Ale nepomáhá ani to, když si nasadím brýle s obyčejným sklem. Je to, jako bych se díval skrz okno a je mi to nepříjemné,“ dodal kouč, na jehož vizáži s brýlemi a kšiltovkou Liverpool založil i řadu suvenýrů.

„Nikomu v klubu jsem o operaci neřekl. Budu se jim muset omluvit, protože asi budou muset všechno předělat,“ řekl se smíchem bývalý trenér Dortmundu.