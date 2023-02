SESTŘIH: West Ham - Chelsea 1:1, trefu Součka odvolal VAR. Arsenal zaváhal

Chelsea šla do vedení po čtvrthodině hry. Fernández nacentroval do vápna, na míč si seběhl Félix, jenž se vrátil do sestavy po vyloučení při svém debutu za „Blues“ a třízápasovém trestu, a z bezprostřední blízkosti překonal Fabiańského.

West Ham odpověděl ve 28. minutě. Coufalův centr prodloužil Bowen na zadní tyč, kde Emerson doklepl míč za Kepova záda. V závěru utkání se k úspěšné dorážce dostal Tomáš Souček, gól však nebyl uznán kvůli Riceovu ofsajdu.

Chelsea vyhrála z posledních sedmi ligových zápasů jen jednou. Po třetí remíze za sebou je v neúplné tabulce na devátém místě, West Ham je patnáctý.

Arsenal po porážce na hřišti Evertonu opět ztratil. V londýnském derby s Brentfordem šli „Kanonýři“ do vedení v 66. minutě, kdy Saka přesným centrem na zadní tyč našel střídajícího Trossarda, který po čtyřech minutách na hřišti otevřel skóre. Belgický záložník se trefil poprvé po příchodu z Brightonu.

O bezmála deset minut později se v závaru ve vápně domácích nejlépe zorientoval Norgaard, posunul míč na Toneyho a nejlepší střelec hostů svým čtrnáctým gólem v sezoně zařídil Brentfordu bod. Arsenal má na prvním místě náskok šesti bodů na Manchester City, Brentford je osmý.

Tottenham po výhře nad Manchesterem City začal dobře i v Leicesteru, po čtvrthodině hry se londýnský tým dostal do vedení po rohovém kopu zásluhou Bentancura. Domácím se ale podařilo zápas obrátit dvěma slepenými góly. Nejprve ve 23. minutě skóroval také po rohovém kopu Mendy, o dvě minuty později padl po rohovém kopu třetí gól, který dal tvrdou ranou Maddison.

Ve čtvrté minutě nastavení první půle technickou střelou zvýšil náskok „Lišek“ Iheanacho, v druhé půle pak zvýšil na 4:1 z podobné situace Barnes. Domácí se výhrou posunuli na 13. místo, Tottenham je pátý.

Poslední Southampton podlehl doma Wolverhamptonu, i když hrál od 27. minuty proti deseti. Po Alcarezově gólu hosté zápas v druhém poločase otočili. Nejprve si vlastní branku vstřelil Bednarek, tři minuty před koncem základní hrací doby dal vítězný gól střídající debutant Joao Gomes.

Newcastle nevyužil příležitost posunout se před Manchester United na třetí místo, na hřišti Bournemouthu mohl i prohrát. Domácí se prosadili po půlhodině hry, proti nejlepší obraně ligy skóroval Senesi. V nastavení první půle vyrovnal svým desátým gólem v ligovém ročníku Almirón. V závěru mohl Solanke patičkou zařídit domácím pátou výhru v sezoně, Trippier ale odkopl míč z brankové čáry.

Fulham po postupu do osmifinále Anglického poháru uspěl i v lize, Nottingham Forest porazil na svém hřišti 2:0. Skóre otevřel v 17. minutě krásnou střelou do horního rohu branky Willian, ve druhé půli potvrdil výhru svým prvním gólem za Fulham střídající Solomon.

Anglická fotbalová liga - 23. kolo:

West Ham United - Chelsea 1:1

Branky: 28. Emerson - 16. Félix,

Arsenal - Brentford 1:1

Branky: 66. Trossard - 74. Toney,

Crystal Palace - Brighton 1:1

Branky: 70. Tomkins - 63. March,

Fulham - Nottingham 2:0

Branky: 17. Willian, 88. Solomon,

Leicester - Tottenham 4:1

Branky: 23. Mendy, 25. Maddison, 45.+4 Iheanacho, 81. Barnes - 14. Bentancur,

Southampton - Wolverhampton 1:2

Branky: 24. Alcaraz - 73. vlastní Bednarek, 87. Joao Gomes,

Bournemouth - Newcastle 1:1

Branky: 30. Senesi - 45+2 Almirón.