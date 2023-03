Nelichotivé výročí útočníků Wolves. Předvede Arsenal další velký obrat?

KOMENTÁŘ REDAKTORA CANAL+ SPORT | Je tady víkend, a to znamená jediné – čekají nás další zápasy Premier League, nejlepší fotbalové ligy světa. Všech deset utkání 27. kola uvidí fanoušci anglického fotbalu na televizní stanici Canal+ Sport. A čeká je opravdu nabitý program.

První místo v tabulce patří Arsenalu, který v neděli zavítá na stadion Fulhamu. Artetovi svěřenci vedou ligu o pět bodů i proto, že dokáží otáčet zápasy, ve kterých inkasují jako první. V této sezoně se jim to podařilo už pětkrát, naposledy se fanoušci Gunners radovali z domácí otočky proti Bournemouthu v minulém kole. I přes nepříznivý stav 0:2 nasměrovali Kanonýry k infarktové výhře svými góly sváteční střelci Thomas Partey, Ben White a Reiss Nelson.

V minulém ročníku se po stejné porci zápasů povedl severolondýnskému klubu podobný kousek jen jednou. I to svědčí o síle mužstva, které kráčí za prvním titulem od sezony 2003/2004. „Viděl jsem své hráče, kteří chtěli hrát, hlásili se o míč a byli iniciativní. Víra ve vítězství byla na stadionu doslova cítit,” řekl po zápase Arteta.

Solomon jako zázračný žolík

Proti lídrům soutěže se ale postaví nevyzpytatelný Fulham, který z pozice nováčka útočí na pohárovou Evropu. Manažer Cottagers Marco Silva se navíc může v posledních zápasech spolehnout na efektivního žolíka z lavičky. Je jím třiadvacetiletý Izraelec Manor Solomon, který přišel na ostrovy z doněckého Šachtaru.

Drobný rychlonohý křídelník se po pomalejším startu odrazil ke skvělým výkonům. V posledních čtyřech ligových zápasech vstřelil čtyři góly, ve třech případech to bylo v roli střídajícího hráče. Především jeho trefa do sítě Wolves po krásném uvolnění z levé strany stála za to.

Malému londýnskému derby, které začíná v neděli od 15 hodin, se budou ve studiu Match Time (start ve 14:30) věnovat experti Canal+ Sport Karel Tvaroh a Zdeněk Zlámal. Na moderátorskou židli usedne Marek Skáčik.

Po konci tohoto duelu se experti ve studiu přesunou k zápasu mezi Newcastlem a Wolverhamptonem. Zatímco domácí tým může stále pomýšlet na účast v příštím ročníku Ligy mistrů, hosté se musí ze 13. místa tabulky dívat hlavně pod sebe. Na sestupové příčky mají náskok pouhých pěti bodů.

Nelichotivé výročí

Lopeteguiho tým navíc v těchto dnech „slaví“ nelichotivé výročí. Už rok se totiž žádný z jeho středních útočníků nedokázal gólově prosadit v Premier League. Mezitím se ve Velké Británii vystřídali tři premiéři, dva vládnoucí monarchové a Erling Haaland nastřílel 48 branek. V zápase s Newcastlem tak bude velká pozornost upřena na útočníky Diega Costu a Raúla Jiméneze.

Už v sobotu ale na fanoušky čeká předkrm v podobě šesti zápasů. Program odstartuje od 13:30 duel mezi Bournemouthem a Liverpoolem. Od 16 hodin se budou hrát čtyři zápasy, které si budou moct diváci vychutnat buď každý zvlášť, nebo v rámci konferenčního přenosu. Ten bude mít na starost Martin Minha, díky kterému nepřijdete o žádnou důležitou situaci ze všech stadionů.

Celé kolo anglické Premier League na televizi Canal+ Sport uzavře pondělní talk show Premier Club. Ve fotbalové kabině přivítá moderátor Martin Minha hosty Karla Poborského, Karla Tvaroha a Zdeňka Zlámala. Společně se ohlédnou za nejdůležitějšími momenty víkendových zápasů a v pořadu Premier Club Extra, který bude ke zhlédnutí na YouTube kanálu CANAL+ CZ&SK, odpoví na dotazy diváků. Opravdu je se na co těšit!