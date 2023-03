Conteho nástupce? Na seznamu přání Nagelsmann, ve hře návrat i další Ital

Video se připravuje ... Kdo usedne na opuštěné místo trenéra Tottenhamu? Na severu Londýna momentálně nejfrekventovanější otázka. Odpověď by mohla dorazit z Mnichova, kde se poněkud překvapivě rozloučili s Julianem Nagelsmannem. Na seznamu přání fanoušků Spurs najdete i stratéga, jenž klub již jednou vedl. Nahradit Antonia Conteho může i progresivní Ital z Brightonu, bývalý šéf lavičky španělské reprezentace či strůjce úspěchu ve Frankfurtu. Tak kdo to bude?

Julian Nagelsmann První šok zažil minulý týden, když obdržel rozvodové papíry. Jeden den lyžoval na horách, druhý už se loučil s Bayernem. V Mnichově přitom měl rozepsanou budoucnost na několik let. To si aspoň myslel. Druhý šok by mohl přijít v podobě nového angažmá. Tottenham? Podle anglických médií je Nagelsmann této myšlence nakloněn. Něco jako proč ne? Mladý progresivní kouč rád buduje a mění trendy. Vyhrát se Spurs trofej? Výzva! Jenže zároveň se nahlas mluví o tom, že v létě bude k mání post trenéra Realu Madrid, kde črtají seznam možných kandidátů a 35letý Němec se nachází vysoko.

Mauricio Pochettino Sympaťák, jenž Tottenham vedl jako kouč ve 293 zápasech. Fanoušci i hráči by Argentince brali. Klidně hned. Klub etabloval v TOP 6 Premier League, dovedl do finále Ligy mistrů a bojoval o titul. Jenže trofej se Spurs nevyhrál. Na severu Londýna byl rád, měl velké plány, pak se nepovedl začátek ročníku 2019/20 a vedení se s ním rozloučilo. Mnozí se dodnes nezbavili pachuti, že si zasloužil víc času. Následně se vydal do Paříže, kde nezvládl hvězdně natřískaný kádr a od konce minulé sezony je bez angažmá. V létě se mluvilo o Manchesteru United, nyní by se mohl vrátit do „kohoutího“ sídla.

Roberto De Zerbi Když krátce po startu aktuální sezony Chelsea vyhodila Thomasa Tuchela a vykoupila Grahama Pottera, fanoušky Brightonu polil pot: „Co si počneme?“ Skromný klub z hrabství East Sussex ale nezpanikařil. Angažoval Roberta De Zerbiho, jenž hru „seagulls“ posunul ještě možná na vyšší level a hned na sebe upoutal pozornost. Dokonce takovou, že se často objevuje v přehledu spekulací, koho by mohl nahradit. Proto není překvapení, že se ocitl na kandidátce Tottenhamu, kde by tak převzal prapor od krajana Antonia Conteho. Zatímco nyní pracuje relativně v klidu, u Spurs by poznal tlak.

Luis Enrique Na MS v Kataru vedl Španělsko k výhře v úvodním skupinovém zápase 7:0 proti Kostarice. Následovala remíza s Německem 1:1, prohra s Japonskem 1:2 a díky lepšímu skóre i ušmudlaný postup do osmifinále. A v něm šokující krach po penaltách s Marokem. To byl poslední duel Enriqueho v roli kouče národního týmu své země. Od té doby se hlásí na pracovním úřadě. Nenechte se mást nedávným nezdarem, jinak jde o úspěšného trenéra. V sezoně 2014/15 dovedl Barcelonu k ceněnému treblu: vyhrál španělskou ligu, Ligu mistrů i pohár. Nyní se jeho jméno spojuje se Spurs.